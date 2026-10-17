Frenazo a la compra extranjera de vivienda: ¿dónde se concentra y cuál es su nacionalidad?

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Madrid, 17 oct (EFE).- La compraventa de viviendas por parte de extranjeros cayó un 13 % en el primer semestre del año, el mayor descenso desde 2020, un retroceso que se extendió a la mayoría de las comunidades, incluidas las más turísticas, y que conlleva un mayor desembolso, especialmente entre quienes no residen en España.

Según los datos que maneja el Consejo General del Notariado, los ciudadanos de Países Bajos han sido los que han protagonizado el mayor porcentaje de transacciones entre los extranjeros no residentes durante este semestre, con el 12,6 % del total, seguidos de alemanes (11,8 %), británicos (10,4 %) y polacos (8,1 %).

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Los compradores neerlandeses tuvieron una presencia especialmente destacada en Murcia, donde representaron el 17,8 % de las operaciones, así como en la Comunitat Valenciana (15,8 %) y Andalucía (13,4 %).

Los alemanes sobresalieron en Baleares, con el 52,5 %, aunque también en Castilla-La Mancha (26,5 %), Canarias (22,3 %) o Galicia (14,3 %), mientras que los británicos tuvieron un peso relevante en Murcia (25,6 %), Andalucía (13,7 %) y Baleares (8,8 %).

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Por su parte, los compradores polacos concentraron una mayor proporción de sus operaciones en la Comunitat Valenciana (11,4 %), Andalucía (8,1 %) y Murcia (7,5 %).

Esta situación es distinta a los datos que ofrecen las compraventas entre los extranjeros residentes, pues los marroquíes encabezaron las operaciones, con el 12,4 % del total, siendo más significativa su presencia en Murcia (36,1 %), Navarra (34,3 %), La Rioja (25,1 %) y Aragón (23,7 %).

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Los italianos ocuparon el segundo puesto, con el 9,2 % de las operaciones, destacando en Canarias, Baleares, Madrid y Cataluña, mientras que Rumanía fue la tercera nacionalidad por volumen de compraventas, con el 9 %, por delante de los británicos, con el 5,5 % de las operaciones, y que se decantaron mayoritariamente por Andalucía, Murcia, Canarias y Baleares.

Atendiendo solo a los destinos, la Comunitat Valenciana fue el preferido de los extranjeros no residentes, con 9.250 operaciones, el 40,3 % del total. A continuación se situaron Andalucía, con 5.800 operaciones (25,3 %); Canarias, con 2.046 (8,9 %); Murcia, con 1.780 (7,8 %), y Cataluña, con 1.777 (7,7 %).

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Baleares concentró el 6,4 % de estas operaciones, mientras que la Comunidad de Madrid representó el 1,5 %. El resto de autonomías registró cuotas inferiores al 1 %.

Entre los extranjeros residentes, el mapa de las compras fue diferente: Cataluña encabezó la clasificación, con 8.516 operaciones (21,6 %), seguida de la Comunitat Valenciana, con 8.196 (20,8 %); Andalucía, con 6.007 (15,3 %), y Madrid, con 3.912 (9,9 %).

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Los no residentes pagaron los importes más elevados, 3.493 euros/metros por metro cuadrado (11,8 % más), frente a los 2.102 euros/m2 abonados por los extranjeros residentes (9,8 % más) y los 1.971 euros/m2 (8,7 % más) de los nacionales.

El precio medio pagado por los extranjeros aumentó en 15 comunidades, con subidas de dos dígitos en buena parte del territorio. Cantabria encabezó los incrementos, con un 23 %, seguida de Asturias (22,3 %); Extremadura (16,4 %); la Comunidad Valenciana (15,6 %); Madrid (15,4 %); Murcia (15,1 %); País Vasco (12,8 %); Castilla y León (12,7 %); Castilla-La Mancha (12,5 %) y Andalucía (11,5 %).

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Los únicos descensos se produjeron en La Rioja (-5,5 %) y Navarra (-4,8 %).

Salvo en Castilla-La Mancha (4,4 %) y Extremadura (3,3 %), la compra de viviendas por parte de extranjeros cayó en toda España siendo el descenso más acusado el de Cantabria (-20,5 %).

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Estos ajustes, de doble dígito, también se extendieron a zonas turísticas como Canarias (un descenso del 20,3 %) y Madrid (el 19,7 % menos), Baleares (-15,4 %) o la Comunitat -(-15,4 %).

Con caídas superiores al 10 % también figuraron País Vasco (-14 %); Galicia (-12,8 %); Andalucía (-12,7 %) o Murcia (-12,2 %). EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023797710)