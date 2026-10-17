El Supremo avala que los mossos cobren la nocturnidad en vacaciones

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Barcelona, 17 oct (EFE).- El Tribunal Supremo ha dado la razón al Sindicato de Policías de Cataluña (SPC) y ha avalado que los agentes de los Mossos d'Esquadra cobren la nocturnidad durante sus vacaciones, ya que es una retribución de servicios prestados que "no tiene el carácter de gratificación sino de complemento".

Así lo ha acordado la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo en una resolución, a la que ha tenido acceso EFE, en la que desestima el recurso de la Generalitat y avala la sentencia que dictó en junio de 2025 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) reconociendo el derecho de los agentes a cobrar este complemento en sus vacaciones.

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Según el Supremo, es "reiterada" la jurisprudencia que declara que la retribución de los servicios prestados, en este caso en el plus de nocturnidad, "no tiene carácter de gratificación sino de complemento", por lo que no puede ser detraído de la retribución durante el mes de vacaciones.

Tres agentes de los Mossos d'Esquadra, representados por la abogada Sandra Melgar, del bufete Aranda, Melgar & Tasies Advocats, en nombre del SPC, recurrieron a la justicia la decisión de la Secretaría General de Interior de no pagarles el complemento de nocturnidad en las jornadas que les corresponderían durante sus vacaciones.

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Distintos juzgados catalanes les dieron la razón, al concluir que su trabajo durante la noche formaba parte de su "jornada habitual", por lo que tenían derecho a que se les retribuyera la nocturnidad durante el mes de vacaciones.

Posteriormente, el TSJC avaló este derecho, remitiéndose a la jurisprudencia del Supremo, que sostiene que "en la retribución correspondiente a las vacaciones, deben resultar integrados todos los conceptos que comprenden los servicios que se perciben por el funcionario de forma habitual y que, por tanto, integran su sistema habitual de trabajo".

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En una resolución del pasado 7 de octubre, el Supremo ha desestimado el primero de los recursos que le ha llegado por parte de la Generalitat sobre el caso de uno de estos tres agentes. EFE