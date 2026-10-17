72-79. El Obradoiro resiste la reacción final del San Pablo Burgos

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Burgos, 17 oct (EFE).- El Obradoiro asaltó este sábado el Coliseum y ganó a San Pablo Burgos por 72-79 pese a una reacción en el último cuarto del equipo local que le permitió reducir una desventaja de catorce puntos a solo dos.

El equipo de Porfi Fisac, impulsado por Steward y Doumbouya, firmó un parcial de 12-0 que reabrió el partido, pero los gallegos resistieron y resolvieron el encuentro en el tramo final.

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El partido comenzó con alternativas para ambos equipos, pero dos triples de Steward impulsaron al San Pablo hasta el 8-5 y Obradoiro respondió con un parcial de 0-7 muy acertado desde el triple.

La aportación de Koprivica y los puntos de Guerrero y Doumbouya permitieron recuperar brevemente la ventaja local (23-22), antes de que un triple de Barrueta cerrase el primer periodo con 23-25.

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Quintela anotó cinco puntos consecutivos al inicio del segundo cuarto y los triples de Barrueta y Brito ampliaron la diferencia hasta el 28-36, obligando a Porfi Fisac a pedir tiempo muerto y Audige acercó a los burgaleses con cuatro tantos seguidos (32-36).

Sin embargo, dos triples de Barcello ensancharon de nuevo la diferencia y Abogidi elevó el marcador al 35-45 y provocó otro tiempo muerto local, antes de que Agada estableciese la máxima ventaja gallega (+11).

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Koprivica respondió con los tres últimos puntos de la primera mitad para dejar al San Pablo a ocho al intermedio.

La segunda mitad comenzó con un triple de Steward, aunque Childress mantuvo la ventaja gallega.

El San Pablo encontró después soluciones con Samar y Doumbouya y redujo la distancia hasta el 52-55, sin embargo, un triple de Meindl frenó ese acercamiento y el Obradoiro cerró el tercer cuarto con 54-66, apoyado en las aportaciones de Dos Anjos, Agada y Barrueta.

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Una nueva canasta de Barrueta elevó la renta visitante a catorce puntos al inicio del último periodo (54-68).

Fue entonces cuando apareció la mejor reacción burgalesa, Steward abrió un parcial de 12-0 en el que Doumbouya anotó seis puntos, acompañado por las aportaciones de Audige y Sengfelder, para situar el 66-68.

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El Obradoiro encontró respuesta en Barcello y Soriano, que devolvieron aire a los gallegos y Steward acercó otra vez al San Pablo (68-72), pero un triple de Barrueta puso el 68-75 y complicó la remontada.

Sengfelder recortó desde el tiro libre, aunque Soriano y Childress sostuvieron la ventaja visitante (72-79).

- Ficha técnica:

72 - San Pablo Burgos (23+15+16+18): DJ Steward (21), Balsa Koprivica (11), Dusan Radosavljevic (0), Christian Sengfelder (4) y Raúl Lobaco (0) -cinco inicial- Chase Audige (9), Ziga Samar (4), Pablo Almazán (3), Dani Díez (2), Rubén Guerrero (4), Sekou Doumbouya (14), Joaquín Taboada (0).

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79 - Monbus Obradoiro (25+21+21+13): Brandon Childress (10), Efe Abogidi (10), Leo Meindl (7), Joel Soriano (7), Alex Barcello (13) -cinco inicial- Caleb Agada (5), Felipe dos Anjos (4), Yunio Barrueta (13), Diogo Brito (3), Sergi Quintela (7), Alonso Faure (0), Alex Galán (0).

Árbitros: Óscar Perea, Arnau Padrós, Ariadna Chueca. Eliminado por cinco faltas personales Ale Galán (min 38).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 4 de la Liga Endesa celebrado en el Coliseum Burgos ante 8948 espectadores. EFE

vfr/sab