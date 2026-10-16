Olimpia arrebata el liderato al Real España y acaba con su invicto en Honduras

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Tegucigalpa, 15 oct (EFE).- Olimpia derrotó este jueves por 2-1 al Real España en uno de los clásicos del fútbol hondureño y le arrebató el liderato del torneo Apertura, al inicio de la décima jornada, en la que el Marathón se impuso por el mismo marcador al Olancho.

Además, Real España, que intentó al menos empatar ante Olimpia, que tiene como timonel al uruguayo Eduardo Espinel, perdió su condición de único invicto en lo que va del torneo.

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Olimpia se adelantó en el minuto 42 por medio del uruguayo Nicolás Dibble, pero Eddie Hernández igualó de penalti en el 49.

Dibble volvió a aparecer en el minuto 57 para firmar el definitivo 2-1 y sellar el triunfo del Olimpia, que pasó a encabezar la clasificación con 23 puntos.

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Real España, bajo la dirección del español Juan Ignacio Martínez, cayó al tercer puesto con 21 puntos, los mismos que suma el Marathón, que ocupa la segunda posición por su mejor diferencia de goles.

Marathón derrotó por 2-1 a Olancho como local, en un encuentro que también enfrentó a dos entrenadores argentinos.

Damin Ramírez adelantó al conjunto local en el minuto 2 y el argentino Nicolás Messiniti, máximo goleador del torneo con seis tantos, amplió la ventaja en el 13, lo que permitió al Marathón, que dirige el argentino Silvio Rudman, encarar con mayor tranquilidad el resto del partido.

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Olancho, que tiene el argentino Mauro De Giobbi en el banquillo, reaccionó en la segunda parte y recortó distancias por medio de Samuel Pozantes en el minuto 65, pero no consiguió evitar la derrota ante un Marathón que supo mantener la ventaja hasta el final.

La jornada continuará el sábado con los juegos Platense-Motagua, Juticalpa-Choloma e Independiente-Universidad Pedagógica, y cerrará el domingo con el choque entre Génesis y Estrella Roja. EFE

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