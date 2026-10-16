Ascienden a tres los detenidos en los incidentes por un acto de Vito Quiles en Pamplona

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Pamplona, 16 oct (EFE).- La Policía Foral ha detenido a dos personas, una de ellas menor de edad, durante los incidentes producidos en Pamplona este jueves por la convocatoria de un acto de Vito Quiles con lo que se elevan a tres los arrestados.

La primera de las detenciones fue llevada a cabo por agentes de la Policía Nacional, según confirmaron fuentes de la Delegación del Gobierno en Navarra.

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Por su parte, la Policía Foral ha comunicado que como consecuencia de diversos incidentes relacionados con problemas de orden público en la capital navarra ha sido detenido un menor de 16 años como presunto autor de un delito de desórdenes públicos y un adulto de 26 años como presunto autor de un delito de atentado contra agente de la autoridad.

Tras realizarse las correspondientes diligencias policiales en dependencias operativas, ambos detenidos han sido puestos en libertad a lo largo de la noche, quedando a la espera de comparecer ante la fiscalía de menores o ante la autoridad judicial.

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La convocatoria de un acto del agitador en la plaza Yamaguchi de la capital navarra dio lugar a manifestaciones en contra y a incidentes en los que se lanzaron piedras y botellas y se cruzaron y quemaron contenedores en las inmediaciones. Ante esos incidentes la policía intervino con material disturbios.

Durante las protestas varias personas fueron atendidas de diversas heridas in situ por personal de DYA Navarra y cuatro agentes de la Policía Nacional sufrieron heridas leves, según indicó la Delegación del Gobierno. EFE

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