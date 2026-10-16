Aday Mara cierra la pretemporada con seis puntos y nueve rebotes ante los Rockets

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Washington, 15 oct (EFE).- El pivot español Aday Mata cerró su pretemporada con los Thunder de Oklahoma City sumando seis puntos y nueve rebotes en la contundente derrota (116-89) de su equipo en Houston ante los Rockets.

El que fuera la doceava elección en el último draft de la NBA tras ganar la NCAA con Michigan, salió desde el banquillo para completar 21 minutos de juego en los que puso además dos asistencias y un tapón, con un 75 % en tiros de campo.

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El registro anotador de hoy fue el más bajo de la pretemporada para el zaragozano, que venía de anotar diez puntos ante los Indiana Pacers, 12 ante los Pelicans de Nueva Orleans, 22 contra los Milwaukee Bucks y 17 en el partido frente a los Atlanta Hawks.

En los Thunder, por detrás desde el principio del encuentro, se destacaron hoy los 18 puntos y siete rebotes de Jalen Williams.

Mara arranca su primera temporada en la NBA el próximo martes 20 de octubre con el duelo que enfrentará a Oklahoma City Thunder contra los San Antonio Spurs en la cancha de los texanos.

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Por su parte, el dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns terminó su último partido de pretemporada con 13 puntos, 15 rebotes y nueve asistencias en 29 minutos en la victoria en cancha propia de su equipo, los Knicks de Nueva York, por 122-120 ante los Toronto Raptors.

Los campeones de la temporada pasada inician también su campaña el martes ante los Sixers de Filadelfia en el Madison Square Garden de Nueva York. EFE

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