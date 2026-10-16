17-14. A Darnold y los Seahawks nos les alcanza ante Denver

Washington, 15 oct (EFE).- Los Broncos de Denver se impusieron en casa este jueves por 17-14 en el tiempo extra ante unos Seattle Seahawks a los que no les bastó el arreón final, y en los que el mariscal de campo Sam Darnold volvió a mostrar un balance discreto en este primer tercio de temporada.
Con dos de las líneas de ataque que menos están rindiendo en la NFL en estos primeros seis partidos, fue Jason Myers quien rompió la baraja para Seattle (3-3) mediado el primer cuarto con un gol de campo de 55 yardas después de que su equipo buscara con insistencia pero sin éxito a una de sus mejores bazas, el ala abierta Jaxon Smith-Njigba.
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El juego de los Broncos (4-2) empezó a ser bastante más consistente a partir de aquí y, recién iniciados los segundos 15 minutos, JK Dobbins puso por delante a Denver consumando un touchdown con una cómoda carrera de cuatro yardas por el sector derecho.
La tónica siguió por ese derrotero y RJ Harvey culminó para los Broncos una serie ofensiva de nueve jugadas y 79 yardas para anotar touchdown al recibir directamente el saque y recorrer una yarda.
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Los vigentes campeones siguieron sin dar con la tecla en ataque y así se llegó al descanso con 14-3 a favor de Denver.
En la reanudación, los Seahawks tuvieron algo más de claridad en su propuesta ofensiva, con un Darnold que logró completar pases más profundos.
Pero esos embates no bastaban con una defensa que le funcionó bien a Broncos y hasta un pateo de 47 yardas que probó Myers golpeó el poste derecho por fuera.
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Seattle entró en el último cuarto sin encontrar su ritmo, hasta que, con menos de seis minutos en el crono, George Holani encadenó carreras de 13 y una yardas para anotar un touchdown, y Darnold conectó después con Rashid Shaheed en la conversión de dos puntos.
Con el marcador en 14-11 y los campeones muy metidos otra vez en el partido, Kris Abrams-Draine consiguió a 90 segundos del final una intercepción capital al cortar un pase dirigido a Tory Horton.
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Seattle lograría en todo caso forzar el tiempo extra con un gol de campo de Myers de 34 yardas a siete segundos del final, pero un segundo pase interceptado a Darnold por Ja’Quan McMillian propiciaría la victoria de Denver cuando a falta de 4:57 para el final de la prórroga Wil Lutz convirtió otro gol de campo de 53 yardas.
El mariscal de campo de los Broncos, Bo Nix, completó 17 de 27 pases para 107 yardas, ningún touchdown y ninguna intercepción, mientras que Darnold completó 27 de 51 pases para 278 yardas, ningún touchdown y dos intercepciones. EFE
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