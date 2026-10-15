Viernes, 16 de octubre de 2026

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Madrid, 15 oct (EFE).-

DIPUTACION PERMANENTE - Madrid - La Diputación Permanente del Congreso debate, en su primera reunión tras la disolución de las Cortes, la convalidación o derogación de los reales decretos-leyes sobre las medidas frente a la dana y las ayudas a los sectores afectados por el incremento de los costes de los combustibles y la energía.

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EDUCACIÓN HUELGA - Madrid - Tercera jornada de la huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria de Madrid que culminará con otra manifestación por el centro de la ciudad en la que las organizaciones convocantes esperan una gran asistencia para apoyar sus demandas, tal y como ocurrió en la del miércoles, día que comenzó la huelga.

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PARTIDOS PP - Toledo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participa en un acto organizado por la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales.

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TRIBUNALES LISTERIOSIS Sevilla - El macrojuicio del conocido como 'caso Magrudis' por el brote de listeriosis en carne mechada que se produjo en 2019, el mayor en España hasta el momento y que llegó a provocar cuatro fallecimientos, siete abortos y lesiones a unas 240 personas, inicia sus sesiones este viernes en la Audiencia de Sevilla.

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EXTREMADURA PRESUPUESTOS - Mérida - El proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Extremadura para 2027, que ascienden a 9.254 millones de euros, 425 millones más que los de este año, llega a la Asamblea de Extremadura, donde es presentado a los medios por la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano.

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VIVIENDA PAZOS Pontevedra - Si tiene capilla, palomar y ciprés, pazo es, dice el refrán. Y es lo que buscan cada vez más compradores interesados en este tipo de propiedades, atraídos por la arquitectura tradicional gallega en piedra, siglos de historia y sus posibilidades como residencia o proyecto empresarial.

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SALUD DOLOR - Santander - El dolor crónico es una afección que los servicios de salud están abordando con programas en los que la educación y el ejercicio son algunos de los pilares junto al apoyo para fijarse metas asumibles. Es el caso del programa de afrontamiento activo del dolor, del que habla la fisioterapeuta Lucía Bonis a EFE.

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FESTIVAL FLORES - Córdoba - El Festival Internacional de las Flores "Flora 2026" abre sus puertas en Córdoba un año más con una edición basada en lo efímero y en el que los cinco artistas internacionales exponen sus creaciones en otros tantos espacios emblemáticos de la ciudad, según relata a EFE la directora del certamen, María Van den Eynde.

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TIEMPO FIN SEMANA - Madrid - La estabilidad de este viernes con poca nubosidad, a excepción de Alborán y puntos del Sistema Central y el norte de la Cordillera Ibérica, dará paso a partir del sábado a un cambio generalizado del tiempo con una bajada de temperaturas y con cielos encapotados y precipitaciones en la mayor parte de España, incluidos los archipiélagos balear y canario.

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FÚTBOL LALIGA EA SPORTS ESPANYOL-ATLÉTICO DE MADRID - Majadahonda (Madrid) - Entrenamiento del Atlético de Madrid y rueda de prensa posterior del técnico Diego Pablo Simeone, previos al encuentro del sábado frente al Espanyol.

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FÚTBOL GETAFE - Getafe (Madrid) - El Getafe presenta este viernes a su último fichaje, el veterano lateral derecho Dani Carvajal, quien, a sus 34 años, atesora un total de 29 títulos en su trayectoria profesional, entre ellos seis de Liga de Campeones, y 51 partidos con la selección española.

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FÚTBOL LALIGA EA SPORTS REAL BETIS-FC BARCELONA - Barcelona - Rueda de prensa del técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, y entrenamiento posterior del equipo, previos al encuentro del sábado frente al Real Betis.

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