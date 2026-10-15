Espana agencias

Viernes, 16 de octubre de 2026

Guardar

Madrid, 15 oct (EFE).-

DIPUTACION PERMANENTE - Madrid - La Diputación Permanente del Congreso debate, en su primera reunión tras la disolución de las Cortes, la convalidación o derogación de los reales decretos-leyes sobre las medidas frente a la dana y las ayudas a los sectores afectados por el incremento de los costes de los combustibles y la energía.

PUBLICIDAD

(Vídeo) (Foto) (Audio) (Directo)

EDUCACIÓN HUELGA - Madrid - Tercera jornada de la huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria de Madrid que culminará con otra manifestación por el centro de la ciudad en la que las organizaciones convocantes esperan una gran asistencia para apoyar sus demandas, tal y como ocurrió en la del miércoles, día que comenzó la huelga.

PUBLICIDAD

(Vídeo) (Foto)

PARTIDOS PP - Toledo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participa en un acto organizado por la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales.

(Vídeo) (Foto)

TRIBUNALES LISTERIOSIS Sevilla - El macrojuicio del conocido como 'caso Magrudis' por el brote de listeriosis en carne mechada que se produjo en 2019, el mayor en España hasta el momento y que llegó a provocar cuatro fallecimientos, siete abortos y lesiones a unas 240 personas, inicia sus sesiones este viernes en la Audiencia de Sevilla.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

EXTREMADURA PRESUPUESTOS - Mérida - El proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Extremadura para 2027, que ascienden a 9.254 millones de euros, 425 millones más que los de este año, llega a la Asamblea de Extremadura, donde es presentado a los medios por la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano.

(Vídeo) (Foto)

VIVIENDA PAZOS Pontevedra - Si tiene capilla, palomar y ciprés, pazo es, dice el refrán. Y es lo que buscan cada vez más compradores interesados en este tipo de propiedades, atraídos por la arquitectura tradicional gallega en piedra, siglos de historia y sus posibilidades como residencia o proyecto empresarial.

(Vídeo) (Foto)

SALUD DOLOR - Santander - El dolor crónico es una afección que los servicios de salud están abordando con programas en los que la educación y el ejercicio son algunos de los pilares junto al apoyo para fijarse metas asumibles. Es el caso del programa de afrontamiento activo del dolor, del que habla la fisioterapeuta Lucía Bonis a EFE.

(Vídeo) (Foto)

FESTIVAL FLORES - Córdoba - El Festival Internacional de las Flores "Flora 2026" abre sus puertas en Córdoba un año más con una edición basada en lo efímero y en el que los cinco artistas internacionales exponen sus creaciones en otros tantos espacios emblemáticos de la ciudad, según relata a EFE la directora del certamen, María Van den Eynde.

(Vídeo) (Foto)

TIEMPO FIN SEMANA - Madrid - La estabilidad de este viernes con poca nubosidad, a excepción de Alborán y puntos del Sistema Central y el norte de la Cordillera Ibérica, dará paso a partir del sábado a un cambio generalizado del tiempo con una bajada de temperaturas y con cielos encapotados y precipitaciones en la mayor parte de España, incluidos los archipiélagos balear y canario.

(Vídeo) (Foto)

FÚTBOL LALIGA EA SPORTS ESPANYOL-ATLÉTICO DE MADRID - Majadahonda (Madrid) - Entrenamiento del Atlético de Madrid y rueda de prensa posterior del técnico Diego Pablo Simeone, previos al encuentro del sábado frente al Espanyol.

(Vídeo) (Foto) (Audio) (Directo)

FÚTBOL GETAFE - Getafe (Madrid) - El Getafe presenta este viernes a su último fichaje, el veterano lateral derecho Dani Carvajal, quien, a sus 34 años, atesora un total de 29 títulos en su trayectoria profesional, entre ellos seis de Liga de Campeones, y 51 partidos con la selección española.

(Vídeo) (Foto) (Audio) (Directo)

FÚTBOL LALIGA EA SPORTS REAL BETIS-FC BARCELONA - Barcelona - Rueda de prensa del técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, y entrenamiento posterior del equipo, previos al encuentro del sábado frente al Real Betis.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

SALUDOS EFE AUDIOVISUAL

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

EuroDreams: estos son los ganadores del sorteo del 12 de octubre

Con Eurodreams no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

EuroDreams: estos son los ganadores del sorteo del 12 de octubre

Alex Letosa, psicólogo, analiza el auge de la ultraderecha entre adolescentes: “Se trata de psicología evolutiva, en esta época se busca una identidad”

El experto analiza la radicalización juvenil a través de respuestas simples, la necesidad de pertenencia y los algoritmos que premian la polarización

Alex Letosa, psicólogo, analiza el auge de la ultraderecha entre adolescentes: “Se trata de psicología evolutiva, en esta época se busca una identidad”

La reina Letizia deslumbra en el Premio Planeta 2026 con un original escote geométrico: su reencuentro con su amiga Sonsoles Ónega

Junto al rey Felipe VI, la monarca ha presidido la 75ª edición del galardón en Barcelona

La reina Letizia deslumbra en el Premio Planeta 2026 con un original escote geométrico: su reencuentro con su amiga Sonsoles Ónega

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Izquierda Unida rechaza negociar con Podemos y defiende Frente Amplio como “proyecto de país” con “mucha solidez política”

Podemos se alía con ERC en Cataluña y rechaza el Frente Amplio, PP y UPN concurrirán juntos en Navarra y Ciudadanos vuelve. El Supremo mantiene suspendido el voto de 163.020 nacionalizados por la ley de nietos residentes en el extranjero. El CIS da ganador al PSOE y 40dB. al PP con Vox. Quedan 45 días para las elecciones generales

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Izquierda Unida rechaza negociar con Podemos y defiende Frente Amplio como “proyecto de país” con “mucha solidez política”

Obligan a Candy Crush, Minecraft y más videojuegos a mostrar el precio real de sus monedas virtuales

Las medidas exigen eliminar los sistemas de conversión entre monedas internas que dificultan el cálculo del gasto final

Obligan a Candy Crush, Minecraft y más videojuegos a mostrar el precio real de sus monedas virtuales
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Izquierda Unida rechaza negociar con Podemos y defiende Frente Amplio como “proyecto de país” con “mucha solidez política”

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Izquierda Unida rechaza negociar con Podemos y defiende Frente Amplio como “proyecto de país” con “mucha solidez política”

Un tribunal rechaza que un hombre nacido en España en 1974 sea español de origen pese a haber nacido sin nacionalidad

La nueva señal de la DGT que ya se ha implantado en Canarias y muchos conductores desconocen

La Junta Electoral enviará las papeletas para el 29-N a todos los españoles en el extranjero, aunque algunos no podrán votar por la suspensión de la ‘ley de nietos’

El juez Calama investigará también a tres responsables de la Seguridad Social por las gestiones previas al rescate de Plus Ultra

ECONOMÍA

Carrera contrarreloj de los jubilados: piden al Gobierno eliminar los recortes en sus pensiones por retiro anticipado antes del 29-N

Carrera contrarreloj de los jubilados: piden al Gobierno eliminar los recortes en sus pensiones por retiro anticipado antes del 29-N

Los trabajadores de la banca exigen mejoras laborales a las grandes entidades: reparto de beneficios, fines de semana más largos y frenar a la inteligencia artificial

Madrid bajará el IBI en 2027, pero mantiene la tasa de basuras: cuánto pagarán los madrileños

Denuncian a Fotocasa, Idealista y otros cuatro portales inmobiliarios por incumplir el decreto de vivienda: los anuncios de alquiler no incluían la información obligatoria

De Guindos pide un pacto urgente entre partidos para blindar las pensiones: “Son la columna vertebral del estado del bienestar”

DEPORTES

Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid

Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid

Guerra total por Pedro Porro: el FC Barcelona quiere al socio de Lamine Yamal en La Roja mientras el Real Madrid amenaza con dinamitar la operación

Ilia Topuria calienta su regreso tras perder el invicto y ya está más cerca de su primer combate: “Seré yo quien lo haga bajar de división”

La reflexión de Antony sobre el miedo y su infancia: “A solo 15 pasos de mi puerta vendían droga; la violencia formaba parte de nuestro día a día”

El FC Barcelona recupera a su hombre de oro justo a tiempo para el Clásico: cayó lesionado durante el parón de selecciones