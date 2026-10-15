El rey Felipe VI dedica unas emotivas palabras en el Premio Planeta 2026: “En la diversidad podemos reconocer lo que nos une y lo que nos hace diferentes”. El monarca ha acudido junto a la reina Letizia a la celebración del 75º aniversario del galardón literario

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Barcelona se ha vestido una vez más de gala para celebrar la noche grande de las letras hispanas. Fiel a su cita de cada 15 de octubre, festividad de Santa Teresa y fecha marcada en rojo en el calendario editorial, la entrega del Premio Planeta ha vuelto a reunir a la flor y nata del mundo cultural, político y social en una velada que rezumaba expectación desde el primer minuto. Con la imponente presencia de los reyes don Felipe y doña Letizia, encargados de presidir y respaldar con su asistencia esta histórica cita en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), la cena literaria más mediática y cuantiosa del mundo ha vuelto a demostrar su innegable capacidad de convocatoria.

“Encontramos en estas obras algo de nosotros mismos; el Premio Planeta contribuye también a descubrir nuevos autores capaces de ampliar nuestra mirada”, ha expresado el rey. La expectación en las mesas era máxima. Ha pasado ya un año de que el nombre de Juan del Val resonara con tanta fuerza en el entorno del galardón y protagonizara buena parte de las tertulias y quinielas de la pasada edición. Con aquel recuerdo aún flotando en la memoria reciente del certamen, esta noche las miradas volvían a centrarse en el misterio que esconden los seudónimos.

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La dotación del premio, que con su millón de euros para el ganador y los 200.000 euros para el finalista sigue superando incluso al Nobel de Literatura, añade siempre un extra de vértigo a la velada. Las conversaciones entre plato y plato intentaban adivinar qué firmas se escondían detrás de las obras que habían logrado llegar al codiciado último filtro del jurado entre los cientos de manuscritos presentados.

El discurso del rey del Felipe VI. (Planeta)

Y, como manda la inquebrantable tradición de la editorial, al filo de la medianoche se abrió el sobre que guardaba el secreto mejor guardado de España. Con los aplausos inundando el salón, el autor ha subido al escenario visiblemente emocionado para recoger el testigo del palmarés histórico y dirigirse a un auditorio que esperaba ansioso sus primeras palabras como el nuevo millonario de la literatura española.

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El mensaje del rey Felipe VI en el Premio Planeta

Uno de los momentos más esperados de la velada, previo al clímax del fallo del jurado, ha sido la tradicional intervención del monarca. El rey Felipe VI ha tomado la palabra para reafirmar el compromiso inquebrantable de la Corona con el sector cultural y, muy especialmente, con la industria del libro y el fomento de la lectura. En un discurso cercano y muy pegado a la realidad actual del país, el monarca ha querido destacar el refugio que supone la literatura en tiempos de incertidumbre. “Esa capacidad de la literatura para llevarnos más allá de la experiencia”, ha confesado el rey citando a la primera mujer ganadora del premio, Ana María Matute.

El rey Felipe y la reina Letizia en el Premio Planeta 2026 (Planeta)

“Estas obras son un espejo de los cambios que nos han transformado”. Durante su alocución, el rey también ha tenido palabras de aliento para los creadores y para el esfuerzo que supone enfrentarse a la diversidad. “Hay que descubrir lo que nos une y lo que nos hace diferentes, reconocer la pluralidad humana; es una de las grandes aportaciones de la literatura a la convivencia democrática”, continuó el monarca, arrancando una cerrada ovación de todo el auditorio. Su presencia, junto a la reina Letizia, siempre gran defensora y lectora empedernida, ha vuelto a dotar a la ceremonia del brillo institucional que acompaña a este galardón desde hace décadas, consolidando a Barcelona como la capital ineludible del sector editorial.

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