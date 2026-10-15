Un hombre admite en la Audiencia que maltrató y violó a su novia, de 14 años

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Un hombre ha reconocido este jueves en la Audiencia Provincial que maltrató y violó a su novia, de 14 años, en junio de 2019.

Las partes han alcanzado este jueves un acuerdo antes de la celebración del juicio y después de que el procesado se haya confesado autor de los hechos y haya entregado a la victima 25.000 euros en concepto de indemnización, ha sido condenado a dos años de prisión, 14 días de trabajo a la comunidad y una multa de 480 euros.

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En concreto, la sentencia avanzada oralmente le condena por maltrato habitual, maltrato en el ámbito de la violencia de género y agresión sexual. El hombre se enfrentaba inicialmente a una petición de pena que alcanzaba los 29 años de prisión.

Según ha reconocido, en junio de 2019, cuando ella tenía 14 años y él 21, en una ocasión en la que la joven se negó a mantener relaciones sexuales, él la golpeó, le arrancó la ropa y la violó.

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El acuerdo, además de la entrega de la responsabilidad civil, ha tenido en cuenta que el tiempo transcurrido desde el momento de los hechos.