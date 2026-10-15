Sánchez se felicita de que los líderes de la UE reconozcan la "singularidad" de Ceuta y Melilla

12/10/2026 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto solemne de homenaje a la bandera nacional y desfile militar por el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, en la Plaza de Cánovas del Castillo, a 12 de octubre de 2026, en Madrid (España). Los actos comienzan con el izado de bandera y van seguidos del homenaje a los que dieron la vida por el país. Posteriormente, comienzan los desfiles militares aéreos y terrestres. Alrededor de 4.400 integrantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y distintas instituciones públicas civiles participan este año en el desfile presidido por los Reyes. El desfile aéreo ha contado con 50 aeronaves de caza, enseñanza y transporte, además de alrededor de 30 helicópteros. Por tierra han participado unos 144 vehículos y 39 motocicletas, además de unos 300 caballos y cinco perros pertenecientes a distintas unidades. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha felicitado de que los líderes de la UE vayan a reconocer la "singularidad" de Ceuta y Melilla en las conclusiones que aprobarán al término del Consejo Europeo de este jueves y viernes en Bruselas, al tiempo que ha considerado que el viaje de los Reyes es "un paso más en la normalidad" en la primera de ellas tras la entrada masiva de migrantes el pasado mes de julio.

Según el último borrador de conclusiones, al que ha tenido acceso Europa Press, los líderes mencionan en uno de los puntos --aunque no en el apartado relativo a inmigración-- a Ceuta y Melilla, reconociendo su "situación específica" al tener "las únicas fronteras terrestres de la UE en el continente africano".

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Asimismo, los líderes expresan en él "su solidaridad y apoyo a España ante el repentino flujo de migrantes llegados a Ceuta", congratulándose del apoyo financiero y operativo que ha brindado la UE dada la "situación específica de las dos ciudades autónomas".

En sus declaraciones a la llegada del Consejo Europeo, Sánchez ha querido agradecer la "solidaridad" tanto de los Estados miembro como de la Comisión Europea en relación con la crisis vivida en Ceuta, celebrando que en el borrador de conclusiones se hayan incluido tres cuestiones "fundamentales" para España.

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Además, de expresar "solidaridad y compromiso" con el Gobierno de España, Sánchez ha puesto en valor que sus homólogos reconozcan "la singularidad de estas dos ciudades autónomas como dos ciudades que representan la frontera terrestre, no solamente de España, sino de Europa en el continente africano". Y por último, "el compromiso de las instituciones comunitarias en resolver esta crisis en Ceuta", ha añadido.

VISITA DE LOS REYES

Por otra parte, el presidente del Gobierno ha considerado que el viaje que han hecho los Reyes a Ceuta y Melilla esta semana, el primero de su reinado a ambas ciudades autónomas, ha sido "un paso más en esa normalidad en la que viene trabajando el Gobierno de España desde hace ya unos cuantos meses" en lo relativo a la situación en la primera de ellas.

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En este sentido, ha reivindicado que se ha tratado a los ceutíes tras esta "crisis migratoria" como a los ciudadanos que viven "en el perímetro de la M30 de Madrid" ante otras crisis y ha resaltado que desde el 30 y 31 de julio han retornado ya voluntariamente más de 12.000 personas a Marruecos y que en lo que va de octubre lo han hecho más de 2.500 personas.

La visita, ha añadido, también supone "un reconocimiento de la proximidad de todas las instituciones", incluida la Jefatura del Estado, con ambas ciudades autónomas, que no dejan de ser dos ciudades españolas.

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Preguntado sobre posibles represalias por parte de Marruecos, el presidente del Gobierno se ha limitado a reiterar una vez más que el Gobierno siempre ha trabajado para tener "las mejores relaciones" con el reino alauí. "Hemos querido siempre tener una relación constructiva, de buena vecindad", tal y como ha trasladado Felipe VI en sus mensajes en ambas ciudades, ha añadido.

Por lo que se refiere a la incursión de buques marroquíes en aguas de Ceuta a finales de julio coincidiendo con la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma, ha vuelto a esgrimir que fue un "hecho puntual", que se resolvió gracias a que hubo una "interlocución fluida" y no se ha vuelto a repetir.

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"El Gobierno ha sido absolutamente transparente desde el principio en relación con la crisis de Ceuta", ha remarcado, tras ser inquirido sobre por qué estos hechos no se habían conocido hasta ahora.