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Sánchez dice que el PSOE sigue estudiando ir junto a otras fuerzas de izquierda al Senado

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Bruselas/Madrid, 15 oct (EFE).- El presidente del Gobierno y candidato socialista a las elecciones del próximo 29 de noviembre, Pedro Sánchez, ha dicho este jueves en Bruselas que la opción de concurrir junto a otras fuerzas de la izquierda al Senado "sigue encima de la mesa".

En declaraciones a los medios a su llegada a la reunión del Consejo Europeo, el líder del PSOE ha subrayado que la intención de su partido no es solamente ganar en el Congreso y tener una mayoría más amplia y progresista en el próximo Parlamento, sino que también quieren ganar en el Senado.

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"Por tanto, todas las opciones están encima de la mesa también, lógicamente, el concurrir conjuntamente con otras fuerzas políticas de izquierdas" a la Cámara Alta, ha dicho.

Por otro lado, fuentes de Ferraz han precisado a EFE que continúan con las conversaciones con otros grupos a su izquierda aunque por el momento no hay ningún acuerdo cerrado.

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Mañana viernes es el último día para que los partidos que vayan en coalición tanto en el Senado como en el Congreso lo comuniquen a la Junta Electoral Central (JEC).

Desde el PSOE explican que siguen "analizando y explorando" las diferentes vías con las que podrían concurrir con otros partidos de izquierda en la Cámara Alta y evitar el uso "espurio" que a su juicio ha hecho el PP con su mayoría absoluta esta legislatura.

No obstante apuntan a que el acuerdo no es seguro, entre otras cosas porque primero ha de saberse en qué se traduce el propio proceso de negociaciones que están llevando a cabo las formaciones a su izquierda para lograr una posible candidatura única.

En ese sentido, señalan los socialistas, respetan los tiempos y los procesos de esos partidos con los que seguirán conversando para explorar las vías con las que puedan lograr los mejores resultados en el Senado. EFE

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