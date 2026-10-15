María Dolores Jiménez-Blanco, nueva presidenta del Real Patronato del Museo Reina Sofía

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Madrid, 15 oct (EFE).- María Dolores Jiménez-Blanco ha sido elegida nueva presidenta del Real Patronato del Museo Reina Sofía por unanimidad, donde sustituye a Ángeles González-Sinde, que ostentaba el cargo desde 2020.

El Ministerio de Cultura ha agradecido la labor durante seis años de Ángeles González-Sinde, que ha sido nombrada por unanimidad patrona de Honor.

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Durante la presidencia de Gozález-Sinde se llevaron a cabo transformaciones relevantes en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, como el aumento de la plantilla, mejoras en las tres sedes del MNCARS, la adquisición del Archivo Lafuente o el aumento del espacio expositivo del museo. El Ministerio de Cultura agradece su labor al frente del Patronato en esta etapa.

María Dolores Jiménez-Blanco es doctora en Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo en 1988 el Premio Extraordinario de Doctorado por la tesis ‘Aportaciones a la historia de los Fondos del Museo Español de Arte Contemporáneo’. Posteriormente, cursó el máster de Historia del Arte y Museología en la George Washington University, en Washington DC.

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Desde 1998 es profesora titular de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid, y entre 2018 y 2020 fue directora del Departamento de Historia del Arte de dicha Universidad. En 2017, ocupó la Cátedra de Cultura y Civilización Española en el King Juan Carlos Center de la Universidad de Nueva York.

De 2013 a 2021 fue vocal del Real Patronato del Museo del Prado y de su comisión permanente. Antes había sido editora y autora de la primera guía oficial del Museo del Prado ('La Guía del Prado', 2008). Fue directora general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte de 2020 a 2021.

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Además de sus publicaciones, ha comisariado exposiciones para la Fundación Mapfre, la Fundación Juan March, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Fundación Masaveu y Faro Santander, entre otras instituciones nacionales. También ha colaborado con la Phillips Collection de Washington DC y con el Museo Guggenheim de Nueva York.

En la reunión del pleno del Real Patronato del Museo, que residió el ministro de cultura, Ernest Urtasun, también se ha aprobado el nombramiento de ocho nuevas vocales: la cineasta, productora y escritora Tània Balló; la presidenta de la Fundación Federico García Lorca, Laura García-Lorca; la artista Eva Lootz, y la arquitecta Fuensanta Nieto.

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Además de la profesora e investigadora Concha Lomba; la profesora y crítica de arte Maria Josep Balsach; la fotógrafa Cristina de Middel; y la directora del Museo de Bellas Artes de Asturias; María López-Fanjul. EFE