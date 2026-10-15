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La investigación por el accidente de Adamuz se prolongará más del año previsto

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Huelva, 15 oct (EFE).- La investigación técnica del accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, no podrá concluirse dentro del plazo legal de doce meses inicialmente previsto y superará el año de duración debido a su "carácter excepcionalmente complejo".

Así se lo ha notificado formalmente la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (Aitat) a la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, un retraso que el presidente del colectivo ha calificado de "inadmisible".

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En un escrito oficial fechado el 5 de octubre y firmado por el presidente de la Aitat, Gonzalo Julián Guillén, al que ha tenido acceso EFE, la entidad argumenta que la indagación atraviesa una "fase de análisis técnico" de "carácter excepcionalmente complejo, uno de los más complejos al que los investigadores se han enfrentado".

La Aitat señala que la coordinación judicial ha requerido trámites específicos para formalizar los encargos de laboratorio, si bien aclara que estos procedimientos "no han supuesto la paralización de las actuaciones restantes".

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Ante este escenario, el organismo, constituido el pasado 15 de julio de 2026, prevé acordar formalmente la ampliación del plazo legal y publicar un informe provisional en el que se detallarán los avances técnicos y los problemas de seguridad detectados.

En declaraciones a EFE el presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, ha calificado la posibilidad de que las pesquisas se dilaten más de un año sin una fecha de finalización concreta como "algo inconcebible e inadmisible".

Samper ha atribuido esta realidad a la escasez de personal asignado al caso, que, según ha recordado, ha sido denunciada por los propios técnicos.

"La investigación comenzó con tres investigadores y continúa con tres, e incluso ha habido meses en los que solo ha habido dos", ha criticado el portavoz, quien ha reprochado que estas reclamaciones no hayan sido atendidas tanto por el anterior responsable de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) como por la directiva de la recién creada Aitat.

Otro de los puntos referidos en la carta es el de la emisión de recomendaciones de seguridad. La Aitat ha precisado a la asociación que, tras el seguimiento realizado por su Consejo, no se ha emitido hasta la fecha ninguna recomendación inmediata, aunque remarca que esta circunstancia "no prejuzga el resultado de los análisis posteriores" ni impide que se formulen dictámenes antes de la conclusión del informe final.

Sin embargo, Samper ha rechazado este criterio y sostiene que las propuestas preventivas ya fueron apuntadas meses atrás por el anterior responsable de las indagaciones, Iñaki Barrón, antes de su salida: "Esas recomendaciones existen, se conocen, se sabe de ellas y hay necesidad de implementarlas, pero no se hacen porque no salen desde la Aitat porque no quieren crucificar a Adif", ha denunciado.

Samper ha censurado la falta de actuación preventiva por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), que argumenta no haber recibido los avisos oficiales: "Hay una carencia de seguridad en el ferrocarril ahora mismo que la dicen los investigadores y todos los técnicos en la materia. Es un poco indignante", ha concluido.

Por su parte, la Presidencia de la Aitat ha reafirmado su compromiso con el "máximo rigor, diligencia, transparencia e independencia", subrayando que propondrá al Consejo la asistencia con voz pero sin voto de representantes de las víctimas a las reuniones del organismo donde se abordan estas actuaciones. EFE

lra/vg/jlp

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