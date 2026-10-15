Koke se reincorpora al equipo y Cardoso no se entrena por una indisposición

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Majadahonda (Madrid), 15 oct (EFE).- Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, se reincorporó este jueves al equipo, con trabajo al margen en el gimnasio, después del fallecimiento de su madre el pasado martes, mientras que Johnny Cardoso no se entrenó debido a una indisposición, a dos días del encuentro de este sábado con el Espanyol en Cornellá.

Koke no jugó el pasado martes contra el Manchester United por ese motivo y es duda para el duelo de este sábado, al que el conjunto rojiblanco llega con cinco triunfos consecutivos, cuatro de ellos en LaLiga EA Sports y uno en la Liga de Campeones.

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A la espera del retorno de Cardoso en cuando se recupere de la indisposición, el resto de la plantilla estuvo disponible en la sesión matutina de este jueves, con los jugadores a dos velocidades: un entrenamiento suave para los titulares ante el United y otro más intenso para el resto de futbolistas, que hicieron más carga física y disputaron un partido junto a jugadores de las categorías inferiores del club.

Este viernes, el Atlético retomará el trabajo para preparar el choque contra el Espanyol, que se disputa el sábado a las 14.00 horas. EFE