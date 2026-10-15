Endrick y Espí, dos goles contra el olvido

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Juan José Lahuerta

Madrid, 15 oct (EFE).- Endrick y Carlos Espí encontraron en Roma la mejor manera de hacerse escuchar: marcando goles. Dos delanteros relegados a un segundo plano en el Real Madrid de José Mourinho, dos suplentes que apenas disfrutaban de oportunidades y que, cuando el equipo parecía condenado a la derrota, aparecieron para iniciar una remontada extraordinaria (3-4) y recordar que también tienen argumentos para reclamar más minutos.

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Sus caminos son diferentes, pero confluyeron en el Olímpico. El brasileño, fichado entre una enorme expectación en el verano de 2024, busca encontrar un protagonismo que de momentos se le ha escapado en el Real Madrid. Espí, mucho menos mediático, intenta aprovechar cada oportunidad mientras convive con una competencia casi imposible: Kylian Mbappé.

Frente al Roma, los dos comenzaron en el banquillo. Endrick entró en el minuto 59 y Espí tuvo que esperar hasta el 78. Y cuando la Roma ganaba 3-1 y el Real Madrid se asomaba al precipicio, ambos encontraron el gol.

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En el minuto 83, Arda Güler sacó un córner, Endrick remató de cabeza y Espí aprovechó el rechace del guardameta Pierluigi Gollini para marcar el 3-2. Cuatro minutos después, otro lanzamiento del turco encontró nuevamente la cabeza del brasileño, que subió el empate al marcador. Antonio Rüdiger completó la remontada en el 89.

Los números facilitados tras el encuentro también reflejaron cómo aprovecharon su oportunidad. Espí, pese a disputar apenas 13 minutos, fue el madridista con mayor registro de goles esperados (0,48). Endrick acumuló seis intervenciones con el balón dentro del área rival, solo superado por Mbappé (9).

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La situación de Espí tiene un nombre propio. Mourinho ya advirtió antes después del encuentro de Liga frente al Elche hace tres jornadas, en el que el valenciano también marcó, que su principal obstáculo era el delantero francés. "Tiene por delante a Mbappé, que no es un jugador normal. Jugar con los dos juntos no es fácil, porque nos quedamos sin bandas y el equipo pierde equilibrio", explicó entonces.

Un mes después, ni siquiera el gol de Roma modificó sustancialmente su postura. Mourinho volvió a reconocer las dificultades para encontrarle sitio en un equipo que cuenta con Mbappé. "Es muy difícil decir... 'ok, ahora contra el Sevilla Mbappé no juega y juega Espí'. No lo haré", afirmó el técnico, que, sin embargo, dejó abierta una puerta: "Las oportunidades van llegando".

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El técnico portugués recordó además que fue el propio club quien le presentó a Espí como una de las alternativas tras la salida de Gonzalo García. Y reconoció que, desde que comenzó a trabajar con él, vio en el valenciano a una figura con capacidad para convertirse en un jugador importante.

Espí, mientras tanto, parece haber aceptado las reglas de una competencia desigual. No exige titularidades ni reclama privilegios. Su argumento son los goles: "Yo he venido aquí para aprovechar los minutos y para ayudar al equipo como sea. He tenido la oportunidad de salir, me ha dado 13 minutos y los he aprovechado al máximo metiendo un gol y ganando el partido", declaró después de la remontada.

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La historia de Endrick tiene otros matices. El brasileño llegó al Real Madrid con la etiqueta de futuro fenómeno, pero la competencia ofensiva y las decisiones técnicas han limitado su protagonismo. En Roma encontró una oportunidad para recordar las cualidades que despertaron tanta expectación. Entró con el partido cuesta arriba, desbordó por la derecha, intervino en el gol de Espí y marcó el empate. Su actuación le valió el reconocimiento como mejor jugador del encuentro.

El propio delantero contó después cómo vivió su entrada en el campo. "Estaba en el banquillo hablando con Dios. Cuando miro al lado, me está llamando Nuno", relató. Ni siquiera esperaba participar tan pronto, pero terminó convirtiéndose en uno de los protagonistas de la noche.

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Su reivindicación, sin embargo, no vino acompañada de exigencias: "Los entrenadores no van a hacer lo mejor para un jugador, van a hacer lo mejor para el equipo", aseguró cuando le preguntaron si su actuación podía cambiar su situación. Y dejó una declaración que retrata su determinación: "Estar en el Madrid es difícil, hay que pelear todos los días y lo voy a hacer toda mi carrera".

Mourinho tiene ahora dos delanteros que han respondido cuando más los necesitaba. Espí sabe que Mbappé seguirá por delante. Endrick tampoco tiene garantizado un cambio de jerarquía. Pero ambos han conseguido algo que no siempre se obtiene desde el banquillo: dejar una actuación que obligue al entrenador a tenerlos presentes.

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En Roma, el Real Madrid encontró la remontada en dos futbolistas acostumbrados a esperar. Endrick y Espí no necesitaron un partido entero para reivindicarse. Les bastaron unos minutos para recordar que los goles también viven lejos de los focos. EFE