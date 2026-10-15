El Valencia abre sus entrenamientos a la prensa tres años después

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Paterna (Valencia), 15 oct (EFE).- El Valencia abrió este jueves su entrenamiento a los medios de comunicación durante los primeros quince minutos de la sesión tres años después de la última vez, un movimiento aperturista que coincide justo después de la llegada del director deportivo Braulio Vázquez y del técnico mexicano Javier Aguirre.

Alrededor de una quincena de periodistas y fotoperiodistas presenciaron en el campo José Manuel Ochotorena la primera parte de la sesión, en la que el técnico Javier Aguirre estuvo pendiente del entrenamiento de los porteros, mientras que su cuerpo técnico estuvo con el resto del grupo, que hizo trabajo de activación con ejercicios como rondos en los que destacó el buen ambiente.

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El extremo Luis Rioja, con problemas en los últimos meses en la zona del calcáneo y la grasa plantar, y el central José Copete, tras siete meses de baja por una lesión meniscal en la rodilla izquierda, comenzaron la sesión con el grupo, trabajando con normalidad y al mismo ritmo que sus compañeros.

Mientras, Sadiq Umar, que sufrió una lesión en la región isquiotibial derecha en el partido contra el Deportivo de finales de agosto, y Dimitri Foulquier, que arrastra problemas en la rodilla izquierda desde febrero, no saltaron al césped con el resto de sus compañeros.

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El Valencia se ejercitará este viernes por última vez pendiente de la evolución de Luis Rioja y José Copete antes del duelo de este sábado contra el Athletic en Mestalla, donde Aguirre se estrenará como local tras su debut en El Sardinero. EFE

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