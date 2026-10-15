El PP liga los salarios a la productividad y promete una "reconstrucción nacional"

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Madrid, 15 oct (EFE).- El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha defendido este jueves que sin más productividad no habrá subidas salariales sostenibles y ha presentado las recetas del Partido Popular para abrir una etapa de "reconstrucción nacional" si gana las elecciones generales del 29 de noviembre.

El portavoz del PP, que ha intervenido en el foro Creo organizado por Cinco Días, ha respondido así al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, que había pedido a los empresarios que suban los salarios.

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"Si cada trabajador no produce más, no es más productivo, no hay forma sostenible de poderle pagar más", ha señalado.

El dirigente popular ha resumido su diagnóstico en que "España crece sumando, no multiplicando".

De acuerdo a Bravo la productividad por trabajador no ha recuperado los niveles de 2019 hasta el segundo trimestre de este año.

Bravo ha identificado tres obstáculos para los empresarios -"el tamaño empresarial, la innovación y la confianza"- y ha apuntado que uno de cada tres trabajadores está en España una microempresa de menos de diez empleados, frente a uno de cada cinco en Alemania, país que tiene menos empresas que España pero el triple de grandes compañías.

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"En España, crecer se castiga", ha afirmado, y ha citado que hay un 62 % más de empresas con exactamente 49 trabajadores, el umbral a partir del cual aumentan las obligaciones fiscales, laborales y contables.

De cara a las elecciones generales, ha indicado que el PP plantea una moratoria para que las empresas superen la barrera de los 49 trabajadores, retomar la revisión normativa que hizo Luis de Guindos, incentivos fiscales a las fusiones de pymes y un "test pyme" previo a la aprobación de las leyes.

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A las empresas españolas "no les falta ni talento ni ambición. Lo que les falta es certidumbre y les sobran obstáculos", ha concluido. EFE