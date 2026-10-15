Dos años de lucha hasta alcanzar un mediador comunicativo para un niño con enfermedad rara

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Palencia, 15 oct (EFE).- Matías, un niño con una enfermedad rara que necesita la lengua de signos española (LSE) para comunicarse, cuenta ya con una mediadora comunicativa durante toda su jornada escolar, después de dos cursos de reclamaciones familiares y una batalla judicial para conseguir este apoyo educativo.

La incorporación de la profesional al Colegio de Educación Especial Carrechiquilla de Palencia se ha hecho efectiva tras la ejecución de la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, que reconoció el derecho del menor a disponer de este recurso especializado.

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La familia ha celebrado en un comunicado la llegada de la mediadora, aunque ha lamentado que la Junta de Castilla y León haya agotado los plazos judiciales antes de materializar una medida que considera esencial para garantizar la comunicación, el aprendizaje y la inclusión del niño.

Matías, de diez años, nació con una deleción en el cromosoma 18q, una alteración genética que afecta gravemente a su capacidad de habla y para la que la Lengua de Signos Española constituye su principal herramienta de comunicación.

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La familia comenzó a reclamar el apoyo cuando el menor estudiaba en el CEIP Pradera de la Aguilera de Villamuriel de Cerrato y ante la falta de una respuesta que considerara adecuada, llevó el caso a los tribunales donde obtuvo una resolución favorable que reconoció su derecho a contar con un mediador comunicativo cualificado para aplicar la LSE y coordinarse con los profesionales que le atienden en el ámbito educativo.

La sentencia 90/2026 fue firme el 17 de abril, pero la familia denunció durante los meses siguientes que la Administración no había incorporado al centro la figura profesional reconocida judicialmente.

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Según los padres, la respuesta inicial consistió en asignar diez horas semanales de una docente de Audición y Lenguaje, un apoyo que consideraban insuficiente y que no reunía la cualificación específica requerida.

La falta de ejecución del fallo llevó a la familia a iniciar los trámites para exigir su cumplimiento forzoso y a intensificar las protestas al comienzo del curso.

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De hecho, el pasado 14 de septiembre, los padres pasaron la noche a las puertas de la Dirección Provincial de Educación para visibilizar la situación.

Finalmente se ha conseguido que la mediadora acompañe a Matías durante toda la jornada lectiva y pueda trabajar de forma coordinada con el equipo docente y los profesionales que le atienden.

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Su función es facilitar la interacción, el acceso a la información y el aprendizaje mediante el sistema de comunicación que necesita el menor, además de favorecer su autonomía.

La familia se ha mostrado muy agradecida por el apoyo y el cariño recibidos por parte de la sociedad y de la comunidad educativa durante estos dos años.

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También confía en que el caso sirva para evitar que otras familias tengan que recorrer un camino similar para conseguir que se reconozcan los derechos educativos de sus hijos. EFE

aaf/tlg