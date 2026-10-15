Delegado del Gobierno en Aragón confirma que encabezará la lista del Congreso por Zaragoza

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Zaragoza, 15 oct (EFE).- El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha confirmado este jueves que, "a falta de ratificación" en las ejecutivas provincial y regional que se celebran esta tarde en Zaragoza, él será el candidato socialista al Congreso por esta provincia de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Beltrán, cuyo nombre sonaba como posible candidato socialista a la alcaldía de Zaragoza, se ha mostrado "prudente y respetuoso" con los procesos de su partido y no ha querido hacer más comentarios hasta que exista la ratificación federal, por lo que ha llamado a esperar "al final del trayecto".

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No obstante, ha añadido, en declaraciones a los medios tras condenar con un minuto de silencio los tocamientos cometidos este miércoles por un hombre a una joven en la plaza de toros en las vaquillas programadas en las fiestas del Pilar, que como ya trasladó a la secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, está "a disposición del partido para lo que el partido pueda disponer".

Y dentro de esa disposición "a falta de ratificación", ha insistido, parece que la opción se decanta "más por el Congreso". EFE