Chacarra empieza fuerte en la India, segundo a un golpe del líder, el danés Norgaard

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Redacción deportes, 15 oct (EFE).- El golfista español Eugenio Chacarra demostró este jueves su empeño en convertirse en el mejor jugador de la temporada del DP World Tour al situarse en segunda posición en el torneo de la India, a un golpe del líder, el danés Niklas Norgaard, tras la primera ronda celebrada este jueves, que no pudo finalizarse por falta de luz.

Chacarra hizo una tarjeta de -5 con siete ′birdies’ y dos ′bogeys’, lo que le permitió encaramarse a los puestos delanteros después de que llegara a ser líder en solitario con -6 durante parte del recorrido, que tuvo que interrumpirse durante casi cinco horas debido a una fuerte tormenta con truenos y relámpagos.

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La ronda inaugural en el Delhi Golf Club quedó inconclusa debido a la falta de luz y se completará este viernes.

En la clasificación provisional, Norgaard aventaja en un golpe a Chacarra, al belga Thomas Detry y al norirlandés Tom McKibbin.

El jugador madrileño se situó por delante del también norirlandés Rory McIlroy, con -2, con quien pugna por la victoria final en la ′Race to Dubai’, el ránking que concede el título de mejor jugador del curso del circuito europeo.

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El líder del ránking europeo es el estadounidense Patrick Reed, uno de los que no terminó la vuelta y solo hizo cuatro hoyos, con un resultado de +2.

Tras Reed, está Chacarra después de que acabara subcampeón el pasado domingo en el Abierto de España, lo que le permitió superar a McIlroy.

El estreno del madrileño en el torneo que se disputa en la capital india refrenda su buen estado de forma en esta temporada, en la que suma dos victorias, en Países Bajos e Italia.

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″Un objetivo que tengo es ganar la ′Race to Dubai’, por lo que tengo que intentar dar un empujón en los últimos cuatro eventos para tratar de ganarla. Tengo a dos tipos delante de mí: uno detrás, uno delante″, comentó el golfista español al término de la primera sesión.

Después de la India, solo restarán tres torneos para el final del curso: Corea del Sur, la próxima semana, y las finales de Abu Dabi y Dubái en la primera quincena de noviembre.

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Chacarra admitió que el reto no es sencillo por la calidad de Reed y McIlroy: ″Son jugadores de clase mundial, así que no va a ser fácil. Necesito jugar mi juego y ver a dónde me llevo. Estoy emocionado por el desafío y estoy jugando bien. Me siento bien, así que espero poder hacer una buena racha".

Entre los españoles, también destacaron Nacho Elvira, con -2, y Ángel Hidalgo, con -1. EFE