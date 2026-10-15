Barcelona empezará a cobrar el IBI con recargo a los pisos turísticos en diciembre de 2027

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Barcelona, 15 oct (EFE).- El Ayuntamiento de Barcelona empezará a cobrar el 31 de diciembre de 2027 recargos de entre el 50 y el 150 % en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los titulares de viviendas de uso turístico.

Como a finales de 2028, cuando caducan todas las licencias para esta actividad en Cataluña, está previsto que no se renueven en Barcelona, esto supondrá que este recargo se aplicaría solo en 2027 y en 2028, y se liquidará anualmente.

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El consejo plenario ha celebrado este jueves una sesión extraordinaria en la que ha aprobado inicialmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2027 y siguientes con la incorporación de este incremento del IBI a los alojamientos turísticos.

Este acuerdo provisional del plenario permitirá que la nueva ordenanza inicie el periodo de información pública por un plazo de treinta días hábiles, contados desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB).

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Así la modificación podrá ir a votación definitiva en el plenario de diciembre de 2026, junto a las alegaciones que se presenten, y entrar en vigor el 1 de enero de 2027.

En la ciudad de Barcelona, los propietarios, en general, pagan en concepto de IBI el 1,1882 % del valor catastral de sus viviendas.

Establecer este recargo en el IBI es una posibilidad que da el decreto ley 26/2026 de Vivienda del Gobierno a los municipios declarados como zona de mercado residencial tensionado, como el de Barcelona.

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La modificación aprobada provisionalmente supone aplicar un recargo de hasta el 50 % en este impuesto para el titular de una Vivienda de Uso Turístico (HUT), hasta el 100 % cuando el titular disponga de dos o tres y hasta el 150 % cuando el titular sea propietario de cuatro o más viviendas con esta licencia municipal.

Según el ayuntamiento, en Barcelona hay ahora 10.627 viviendas que operan con licencias de Viviendas de Uso Turístico.

De estas, 6.077 -el 57,2 %- tienen un titular con cuatro o más licencias, que deberá pagar el IBI con el recargo máximo -150 %-.

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En cambio, los 3.274 titulares de una única licencia de vivienda turística, que suponen un 30,8 % del total, deberán pagar el IBI con el recargo mínimo, el del 50 %.

Otras 1.276 licencias -un 11 %- se las reparten titulares que tienen dos o tres, a los que se les aplicará un recargo del 100 % en el IBI, es decir, el doble de lo que pagarían si la vivienda no fuera turística. EFE

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