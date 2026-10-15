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1-1. La Real Sociedad deja escapar el triunfo en el último suspiro

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Redacción deportes, 15 oct (EFE).- La Real Sociedad deberá esperar a una nueva oportunidad para estrenar su casillero de victorias en al presente edición de la Liga Europa, tras dejar escapar en el último suspiro (1-1) un triunfo que acarició en su visita al campo del Saint-Gilloise gracias a un gol de Beñat Turrientes en el primer minuto de la segunda mitad.

Nunca se encontró cómodo el conjunto guipuzcoano, que sufrió lo indecible, al menos en la primera mitad, para poder sacar jugado el balón con cierta claridad ante la presión de un Saint-Gilloise que no escatimó ni el más mínimo esfuerzo.

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Un extenuante trabajo que a punto estuvo de dar sus frutos al equipo belga a los nueve minutos en una falta lateral botada por el sueco Besfort Zenelli que el central senegalés Massire Sylla cabeceó a un poste.

No fue el único susto para la Real Sociedad, que once minutos más tarde, en el veinte, vio cómo el delantero sudafricano Relebohile Mofokeng no acertó a introducir en la portería un balón servido por el lateral Louis Patris tras un peligroso robo en las inmediaciones del área.

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Problemas que no lograron acabar, sin embargo, con la sensación de que el equipo txuri urdin podía cazar a la contra al Unión Saint-Gilloise en el momento en el que los de Pellegrino Matarazzo lograsen encadenar tres pases.

Pero al conjunto donostiarra le faltó precisión en todas y cada una de sus transiciones, lo que limitó las opciones de marcar de la Real Sociedad a un chispazo de calidad de Mikel Oyarzabal.

Tal y como estuvo a punto de ocurrir a los veinte minutos en una acción en la que el internacional español demostró todo el talento que atesora con una espectacular maniobra en el interior del área.

Poco más peligro creó en los primeros cuarenta y cinco minutos el equipo blanquiazul, que trató de darle un nuevo impulso a su juego con la salida al terreno de juego tras el paso por los vestuarios de Beñat Turrientes.

Un cambio que no pudo ser más providencial, ya que en el primer balón que tocó el centrocampista puso en ventaja a la Real Sociedad en el marcador (0-1) al aprovechar un indecisión entre el portero Hervé Koffi y el capitán del Saint-Gilloise Kamiel Van De Perre.

Gol que lejos de aplacar al conjunto belga pareció sobreexcitar todavía más a los jugadores locales, que no dudaron en convertir el duelo en un frenético constante ir y venir de un área otra.

Pero ni locales ni visitantes mostraron el acierto necesario para aprovechar alguna de las ocasiones que generaron, lo que parecía permitir a la Real Sociedad alzarse con una victoria que, sin embargo, acabó escapándose a los txuri urdin en el último suspiro.

El recién ingresado Sekou Keita no desaprovechó un fallido despeje de Igor Zubeldia tras una falta lateral botada a los ochenta y ocho minutos para firmar completamente solo en el segundo palo el definitivo 1-1.

Una igualada que el equipo donostiarra a punto estuvo de romper en una jugada final en la que el defensa local Massire Sylla sacó sobre la misma línea de gol un balón largo de Gorrotxategi que un jugador del Saint-Gilloise estuvo cerca de introducir en su propia portería.

- Ficha técnica:

1 - Union Saint-Gilloise: Koffi; Chibani (De Roeve, m.64) , Sylla, Havenaar; Patris, Zenelli, Van de Perre, Guilherme Smith; Olaru (Aquino, m.71), Biondic (Keita, m.84) y Mofokeng.

1 - Real Sociedad: Marrero; Zubeldia, Sarr, Jon Martín, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Herrera (Turrientes, m.46); Ochieng (Pablo Marín, m.79), Sucic (Kubo, m.68), Guedes (Barrenetxea, m.79) y Oyarzabal (Oskarsson, m.92).

Goles: 0-1, m.46: Turrientes. 1-1, m.88: Keita.

Árbitro: Goga Kikacheishvili (GEO). Mostró tarjeta amarilla a Chibani (m.58) por el Union Saint-Gilloise y a Sarr (m.74) por la Real Sociedad.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la Liga Europa disputado en el estadio Den Dreef de Lovaina (Bélgica). EFE

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