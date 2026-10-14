Urtasun reivindica el rol de Sumar frente a un PSOE "permeable a intereses inmobiliarios"

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Barcelona, 14 oct (EFE).- El ministro de Cultura y dirigente de Comuns, Ernest Urtasun, ha reivindicado el rol de los ministros de Sumar en materia de vivienda dentro del Gobierno frente a un PSOE "demasiado permeable a los intereses inmobiliarios".

En un acto de Comuns sobre vivienda este miércoles en la sede del partido en Barcelona, Urtasun ha sacado pecho de los dos decretos de vivienda aprobados por el ejecutivo para frenar desahucios a personas vulnerables e incorporar la prórroga automática de los contratos de alquiler.

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"Sin nosotros, esto no hubiera pasado", ha destacado el ministro de Comuns, que ha asegurado que su espacio lleva la vivienda en el "corazón" de su acción política.

Ante la votación en la Diputación Permanente de los dos decretos de vivienda que previamente el Congreso tumbó, el también portavoz de Sumar ha reclamado a Junts que enmiende el "grave error" que, a su juicio, cometió votando en contra.

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Urtasun se ha dirigido específicamente al líder de Junts, Carles Puigdemont, que podrá "volver a una Cataluña sin desahucios pese al voto de su partido", para que aproveche la "oportunidad histórica para demostrar que" en su formación "no son los abogados de los fondos buitre".

Más allá del Consejo de Ministros, Urtasun ha destacado la labor de Comuns en el Parlament para "condicionar" al PSC y que aceptara aprobar la regulación catalana del alquiler de temporada y de habitaciones.

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Pero, para Urtasun, aún "tienen que pasar más cosas" para garantizar el derecho a la vivienda, tras "décadas de dejadez" en esta carpeta en España.

Una de las recetas por las que ha apostado es "recuperar y construir un parque de vivienda pública digna" a través del "esfuerzo conjunto" de todas las administraciones.

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"Volveremos a poner encima de la mesa que hace falta que el Estado invierta en 1 % del PIB en vivienda asequible, como hemos estado reclamando desde hace tiempo", ha dicho Urtasun.

En ese sentido, el ministro ha explicado que esa iba a ser una de las condiciones que Sumar iba a plantear en la negociación presupuestaria de las cuentas estatales, frustrada por la convocatoria electoral.

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Por todo ello, ha pedido el voto para Comuns y para la candidatura del Frente Amplio el 29N: "Queremos pedirle a los ciudadanos de este país que nos den la máxima fuerza para empezar a construir la vivienda como un verdadero derecho ciudadano".

Urtasun no ha hecho ninguna referencia a las negociaciones sobre la candidatura del Frente Amplio, después de que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau se haya abierto hoy a no ser su candidata a la Presidencia del Gobierno e incluso a cambiar el nombre de la coalición de izquierdas para poder integrar en ella a Podemos. EFE

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