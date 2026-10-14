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Un colegio de Barcelona pide 70.000 euros a los padres de dos alumnos que se suicidaron

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(Actualiza la NA3113 con la versión de Pare Manyanet)

Barcelona, 14 oct (EFE).- La congregación Fills de la Sagrada Família, titular de las escuelas Pare Manyanet de Barcelona, ha presentado una demanda contra las familias de dos exalumnos de la institución que se suicidaron en 2019 y 2021 y a la asociación Trencats, a quienes pide 70.000 euros por vulnerar su honor.

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Según ha avanzado 3Cat, la demanda, a la que ha tenido acceso EFE, va contra los padres de Kira, alumna de la escuela Pare Manyanet de Sant Andreu que se suicidó con 15 años, y de Òscar, exalumno de la escuela Pare Manyanet de Les Corts, que hizo lo propio con 21 años, quienes han manifestado a través de los medios de comunicación su sospecha de que la institución no protegió debidamente a sus hijos.

Durante estos años, los padres de Kira han denunciado que la escuela no protegió a su hija del acoso escolar que sufría, mientras que la familia de Òscar, que se quitó la vida cuando ya no era alumno del centro, sospechan que su hijo pudo haber sufrido abusos sexuales por parte de un profesor de la escuela en la que estudió.

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En representación de los padres y de la asociación Trencats, la abogada especialista en protección de la infancia Noelia Rebón ha asegurado a EFE que la demanda es "un sinsentido" y "poco cristiana", y que "si su reputación está en tela de juicio, no es por estas familias, sino por las investigaciones que tienen en curso".

Entre ellas, ha destacado el caso del exrector de Pare Manyanet de Sant Andreu Joaquim Calvet, condenado en 2023 por posesión de más de 35.000 archivos de pornografía infantil en su ordenador corporativo del colegio.

Versión de Pare Manyanet

Consultadas por EFE, fuentes de Pare Manyanet han explicado que la demanda tiene como objetivo proteger su "honor e imagen" y han hecho hincapié en que acusarlos de encubrimiento de delitos de acoso sexual es "gravísimo" y algo que "no se puede permitir".

La institución ha calificado de "doloroso" este proceso y ha defendido que los familiares "tienen derecho a descubrir la verdad" y a "encontrar culpables" y ha subrayado que siempre ha estado a disposición de colaborar con la policía durante las investigaciones.

Las mismas fuentes han recordado que hace dos años se querellaron contra los padres de Kira por difamación e injurias y en defensa de su honor y que, aunque el procedimiento se archivó en abril de este año, "se ha admitido a trámite un recurso de apelación". EFE

ppa-agp/pll/aam

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