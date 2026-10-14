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Soria y Djené, los últimos guardianes de la vieja Europa

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Juan José Lahuerta

Getafe (Madrid), 14 oct (EFE).- Seis años después, cuando el Getafe vuelva a escuchar el himno de una competición europea, habrá dos futbolistas que reconocerán la melodía. David Soria y Djené Dakonam, los únicos supervivientes de aquel equipo que desafió al Ajax y terminó su aventura continental frente al Inter, regresarán este jueves a Europa para enfrentarse al Universitatea Craiova, convertidos en los últimos guardianes de una época que todavía ocupa un lugar privilegiado en la memoria del club azulón.

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De aquella plantilla apenas quedan recuerdos, fotografías y dos nombres propios. El Getafe ha cambiado de futbolistas, pero Soria y Djené continúan donde estaban. Uno bajo los palos y el otro en el centro de la defensa, los dos volverán a encontrarse con una competición que les permitió vivir algunas de las noches más especiales de sus carreras.

También estará José Bordalás, el entrenador que dirigió aquella aventura y que, después de abandonar el club en 2021 y regresar dos años más tarde, volverá a sentarse en un banquillo europeo. Los tres representan el hilo de continuidad entre dos equipos separados por seis años y numerosos cambios.

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Soria llegó al Getafe en el verano de 2018, procedente del Sevilla, donde había conquistado tres Ligas Europa, aunque sin protagonismo en las finales del conjunto andaluz. Djené aterrizó un año antes desde el Sint-Truiden belga. Ninguno imaginaba entonces que acabaría participando en una de las mayores gestas continentales de la historia del conjunto madrileño.

La temporada 2019/20 llevó al Getafe a enfrentarse a rivales de mayor tradición europea. Después de superar la fase de grupos, en la que se midió al Basilea, al Krasnodar y al Trabzonspor, el equipo de Bordalás se encontró con el Ajax, semifinalista de la Liga de Campeones apenas unos meses antes.

El conjunto neerlandés llegaba con el prestigio de haber eliminado al Real Madrid y al Juventus en la edición anterior de la máxima competición continental. Sin embargo, se encontró con un Getafe que convirtió la eliminatoria en un ejercicio de resistencia, intensidad y disciplina táctica.

En el Coliseum, el equipo azulón se impuso por 2-0 gracias a los goles de Deyverson y Kenedy. Una semana después, en el Johan Cruyff Arena, perdió por 2-1, pero consiguió una clasificación histórica. Soria y Djené fueron titulares en ambos encuentros y participaron en una de las eliminatorias más recordadas por la afición getafense.

La aventura terminó de manera abrupta. La pandemia interrumpió las competiciones y obligó a modificar el formato de la Liga Europa. El Getafe, que debía enfrentarse al Inter en una eliminatoria a doble partido, terminó jugándose el pase a cuartos en un único encuentro, disputado el 5 de agosto de 2020 en Gelsenkirchen, Alemania.

Allí volvió a aparecer la vieja guardia. Soria defendió la portería y Djené ocupó el centro de la zaga en una noche que terminó con derrota por 2-0. Romelu Lukaku y Christian Eriksen marcaron los goles que pusieron fin a la aventura europea de un equipo que había conseguido hacerse respetar más allá de España.

Desde entonces, el Getafe ha vivido temporadas de dificultades, cambios de plantilla y luchas por la permanencia. Por el camino se marcharon futbolistas como Jaime Mata, Mauro Arambarri, Nemanja Maksimovic, Marc Cucurella o Damián Suárez, algunos de los protagonistas de aquella generación.

Soria y Djené, sin embargo, permanecieron. El portero, convertido en uno de los futbolistas más fiables del equipo, y el defensa togolés, referente de una zaga que ha conservado buena parte de la identidad competitiva que Bordalás imprimió al club.

Ahora, con 33 y 34 años, respectivamente, afrontan una nueva oportunidad continental. El Getafe ya superó al Partizán de Belgrado en la ronda previa y comenzará este jueves la fase de liga de la Conference frente al Universitatea Craiova, en un estadio Ion Oblemenco que abrirá otro capítulo en su historia europea.

Seis años después, el escenario, los rivales y buena parte de los protagonistas han cambiado. Pero cuando el Getafe vuelva a competir en Europa, Soria y Djené seguirán allí, como entonces, defendiendo la misma portería. Los últimos guardianes de una vieja Europa que vuelve a abrir sus puertas al club azulón. EFE

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