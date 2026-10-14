Sadiq: “Aguirre me ha dicho que me espera porque sabe lo que puedo dar al equipo”

Guardar

Valencia, 14 oct (EFE).- El delantero nigeriano del Valencia Sadiq Umar contó que está “cerca” de volver tras su lesión muscular y que el técnico mexicano Javier Aguirre espera dicha vuelta porque sabe lo que puede dar al equipo.

“Estoy cerca de volver, tengo que pasar varias pruebas mañana y, si todo va acorde a los plazos, estoy muy cerca”, apuntó en un acto de firmas promocional de LaLiga y Movistar este miércoles Sadiq, que sufrió una lesión en la región isquiotibial derecha en el partido contra el Deportivo de finales de agosto.

PUBLICIDAD

Asimismo, el nigeriano aseguró que “el objetivo principal es llevar al Valencia donde se merece, no solo yo, todos los jugadores”. “Estamos bien, intentamos dar positividad. Vamos paso a paso, estamos con Aguirre”. agregó.

Además, Sadiq aseguró que “sin duda” en su vuelta se va a ver su mejor versión y bromeó al ser preguntado por Vedat Muriqi, el delantero del Mallorca, el último equipo español en el que Aguirre estuvo al frente.

PUBLICIDAD

“Muriqi es más parecido a mí que yo a él. Claro -que puede marcar los goles que marcó Muriqi en el Mallorca-, ¿por qué no?”, dijo con una sonrisa. EFE

plm/cta/asc