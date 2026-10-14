Reabierta la A-1 en Burgos tras la salida de vía de un camión con mercancías peligrosas

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Burgos, 14 oct (EFE).- El tráfico ha vuelto a normalidad en la autovía A-1, a la altura de Villamayor de los Montes, en la provincia de Burgos, después de que la salida de vía de un camión de mercancías peligrosas a mediodía obligara a cortar la circulación en los carriles sentido Madrid, y habilitar desvíos en sentido Burgos.

El accidente ha tenido lugar sobre las 14:40 en el kilómetro 211 y en él ha resultado herido el conductor, que ha sido evacuado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Burgos, según ha informado el Servicio de Emergencias de Castilla y León 1-1-2.

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El camión transportaba polímero en sólido, lo que ha obligado al delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos a declarar la situación 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril en Castilla y León.

El 1-1-2 ha indicado que no se ha registrado peligro para la población y que los bomberos han confirmado que la carga no ha sufrido ningún vertido; además, han podido controlar el vertido de gasoil en la carretera producido por el accidente, y en estos momentos ya han dado por concluida su intervención.

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El suceso, coordinado por el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil, ha movilizado a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a los Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha enviado un helicóptero medicalizado, un equipo médico de Lerma y una ambulancia soporte vital básico.EFE