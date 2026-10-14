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Patxi López, Rafaela Romero y Javier Hurtado encabezarán las candidaturas del PSE-EE al Congreso

16/06/2026 El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 16 de junio de 2026, en Madrid (España). POLITICA Fernando Sánchez - Europa Press
16/06/2026 El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 16 de junio de 2026, en Madrid (España). POLITICA Fernando Sánchez - Europa Press
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Patxi López, Rafaela Romero y Javier Hurtado encabezarán las candidaturas del PSE-EE al Congreso de los Diputados en los territorios de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Esta es la propuesta que las direcciones provinciales presentarán este mismo miércoles por la tarde a sus respectivos comités provinciales.

Con el refrendo de los máximos órganos entre congresos, las listas, como el resto de las candidaturas socialistas, recibirán su aprobación definitiva el próximo 17 de octubre en el Comité Federal que el PSOE celebra en la localidad madrileña de Fuenlabrada. Lo mismo ocurrirá con las candidaturas del Senado, que estarán lideradas por Daniel Senderos, en Álava, Alberto Albistegui en Guipúzcoa, y Txema Oleaga en Vizcaya.

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En un comunicado, el PSE-EE ha destacado su apuesta por perfiles "con un peso político destacado" y que cuentan con "un profundo conocimiento de la realidad de los tres territorios".

En Bizkaia, el actual portavoz en el Congreso de los Diputados y lehendakari, Patxi López, repetirá como cabeza de lista. Estará acompañado de nuevo por la actual secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro, y por el secretario general de Juventudes Socialistas de Euskadi (JSE-Egaz) y también diputado en la legislatura que ahora concluye, Gabriel Arrúe.

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En la candidatura guipuzcoana, Rafaela Romero volverá a encabezar la lista en este territorio después de haber sido diputada durante la última legislatura, "lo que le ha permitido adquirir un amplio bagaje en materias como vivienda, transportes o igualdad".

La novedad más destacada es la presencia en la lista del secretario general del PSE-EE de Guipúzcoa, primer teniente de diputada general y diputado foral de Sostenibilidad de Guipúzcoa, José Ignacio Asensio, "en una apuesta clara por el máximo nivel de responsabilidad". Por su parte, la directora de Ordenación del Territorio del Ejecutivo guipuzcoano, Lore Suárez, ocupa el tercer puesto.

En Álava, la lista estará liderada por el secretario general de Álava, Javier Hurtado, que ha sido durante seis años consejero de Turismo, Comercio y Consumo, que tiene "un perfil político sólido" y una "dilatada experiencia de gestión". Le acompañarán en el segundo y tercer puesto la concejala en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Ana López de Uralde, y el director gerente de la sociedad pública Arabat, Igor Salazar.

Entre los cabezas de lista al Senado, Txema Oleaga ha sido miembro de la Cámara Alta esta legislatura, mientras Daniel Senderos ha sido diputado en el Congreso. Por su parte, Alberto Albistegui es el portavoz del PSE-EE en las Juntas Generales de Guipúzcoa desde el año 2024. Repiten en las listas los senadores alaveses Paula Somalo y Adolfo Lánder.

ELECCIONES DE 2023

En las pasadas elecciones generales del 23 de julio de 2023, los socialistas vascos lograron cinco diputados: Patxi López y María Guijarro por Vizcaya, Daniel Senderos por Álava, y Rafaela Romero y María Luisa del Pilar García por Guipúzcoa.

En el Senado, el PSE-EE consiguió cuatro senadores: Txema Oleaga por Vizcaya, y Julia Liberal, Adolfo Lander Vera y Paula Somalo, por el Territorio de Álava.

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