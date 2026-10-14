Espana agencias

Más de mitad de los jóvenes con discapacidad no se integra en las actividades de ocio

Guardar

Madrid, 14 oct (EFE).- La mitad de los niños y adolescentes con discapacidad participan en actividades de ocio municipales, pero solo el 46 % de ellos se sienten integrados con sus compañeros, según recoge un estudio de la Fundación ONCE para analizar si la oferta pública de ocio fomenta las relaciones sociales de estos jóvenes.

El informe 'Ocio accesible e inclusivo en la infancia y adolescencia con discapacidad' analiza las actividades vinculadas a la cartera municipal dirigidas a la infancia y la adolescencia fuera del horario lectivo o en periodos vacacionales de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga.

PUBLICIDAD

Las dificultades no se concentran únicamente en el desarrollo de la actividad: casi la mitad no llegó a participar, ya sea porque lo intentó sin conseguirlo (22,5 %) o porque no llegó a intentarlo (25,8 %).

La participación de quienes requieren apoyo intensivo es la mitad que la de quienes precisan apoyo puntual. Así, han participado alguna vez el 65 % de quienes requieren apoyo puntual, frente al 34,9 % de quienes necesitan apoyo intensivo.

PUBLICIDAD

La mayor participación es entre los 6 y los 11 años y se reduce durante la adolescencia.

Sobre la valoración a las dimensiones relacionales, el estudio señala que solo en el 46 % de los casos las familias perciben integración en el grupo y en el 40 % se relaciona con el resto de los jóvenes.

Destaca que casi la mitad de la participación (46,9 %) se produce, además, en actividades ordinarias que no incorporan adaptaciones.

Recoge situaciones de exclusión durante el desarrollo de las actividades especialmente relevantes: en el 32 % de las experiencias, el niño, niña o adolescente permanecía observando o esperando mientras el resto hacía actividades en las que no podía participar, y en el 27 % las familias señalan que se le animó a abandonar la actividad.

Estos resultados sugieren que, ante las dificultades, la respuesta no siempre consistió en adaptar la actividad o reforzar los apoyos, sino en trasladar a la propia persona participante la recomendación de dejarla, indica.

El trabajo ofrece una serie de recomendaciones para mejorar la participación real y efectiva de los niños y jóvenes con discapacidad en el ocio de sus ciudades porque concluye que estar en una actividad no equivale a una participación efectiva ni garantiza una experiencia inclusiva. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales de 2026, en directo: última hora sobre las coaliciones para el 29-N, encuestas y la visita de los reyes en Melilla

Miércoles de CIS y de negociaciones en la izquierda para tratar de alcanzar un consenso. La campaña continúa hablando de la ley de nietos y de las pensiones

Elecciones generales de 2026, en directo: última hora sobre las coaliciones para el 29-N, encuestas y la visita de los reyes en Melilla

El Tribunal de Cuentas amnistía a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros 33 excargos del Govern por los gastos del ‘procés’

La sentencia absuelve a los 35 demandados por los gastos del 1-O y la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017 y ordena levantar las medidas cautelares

El Tribunal de Cuentas amnistía a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros 33 excargos del Govern por los gastos del ‘procés’

El SEPE abona un subsidio por insuficiencia de cotización: cuánto se puede cobrar sin el tiempo mínimo para el paro

Los trabajadores con solo 90 días cotizados pueden acceder a esta ayuda, cuyo monto depende del tiempo transcurrido desde el inicio del cobro y está ligado al IPREM

El SEPE abona un subsidio por insuficiencia de cotización: cuánto se puede cobrar sin el tiempo mínimo para el paro

Por qué algunos conductores cubren el limpiaparabrisas trasero con una bolsa de plástico y qué daños evita

Cuando los limpiaparabrisas se exponen a los rayos UV y a la suciedad, las escobillas traseras se secan y sufren un desgaste prematuro, lo que les quita eficacia e incluso puede hacer que dañen el parabrisas o tengan un efecto contraproducente

Por qué algunos conductores cubren el limpiaparabrisas trasero con una bolsa de plástico y qué daños evita

Joan Roca, chef Michelin: “Al guiso de lentejas con verduras le añado setas porque nos van a dar textura y mucho sabor”

El chef al frente del Celler de Can Roca, con tres estrellas Michelin, explica sus trucos para preparar uno de los platos más humildes de la gastronomía española

Joan Roca, chef Michelin: “Al guiso de lentejas con verduras le añado setas porque nos van a dar textura y mucho sabor”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales de 2026, en directo: última hora sobre las coaliciones para el 29-N, encuestas y la visita de los reyes en Melilla

Elecciones generales de 2026, en directo: última hora sobre las coaliciones para el 29-N, encuestas y la visita de los reyes en Melilla

Por qué algunos conductores cubren el limpiaparabrisas trasero con una bolsa de plástico y qué daños evita

El exjuez del 11-M y abogado de la empresaria que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE inicia una nueva etapa profesional en el despacho de Cospedal

Un método sencillo para eliminar el óxido de tu moto utilizando solo dos ingredientes caseros

Reacciones en Marruecos a la visita de los reyes a Ceuta: del “seguirá siendo marroquí” a “una fiesta que no aporta nada a la historia”

ECONOMÍA

El SEPE abona un subsidio por insuficiencia de cotización: cuánto se puede cobrar sin el tiempo mínimo para el paro

El SEPE abona un subsidio por insuficiencia de cotización: cuánto se puede cobrar sin el tiempo mínimo para el paro

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La inflación trepa al 4,9% en septiembre y obliga al Gobierno a mantener el descuento de 20 céntimos en los combustibles

M. A. Vázquez, presidente de los economistas: “España es uno de los países que más crece de Europa, pero muchas familias no llegan a fin de mes”

Con el tiempo, construir una autopista o un hospital beneficia más a la economía española que invertir en defensa

DEPORTES

Mourinho, el emperador romano que se marchó con la corona de laurel y regresa al Coliseo como un rival de Champions vestido de blanco

Mourinho, el emperador romano que se marchó con la corona de laurel y regresa al Coliseo como un rival de Champions vestido de blanco

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Galatasaray en Champions

El Villarreal remonta el duelo ante el Nápoles y se reencuentra con la victoria en Champions

La Champions aviva el dilema del Cholo con Julián Álvarez: un palo impide que se reencuentre con el gol y la afición y los cambios responden

Gordon, Fermín y Adeyemi hacen olvidar la baja de Raphinha por lesión en una brillante noche para el FC Barcelona en Champions