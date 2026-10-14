Margarita Robles será la 'número 2' de Sánchez al Congreso por Madrid

12/10/2026 (I-D) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el Jefe del Estado Mayor de Defensa (JEMAD), Teodoro Esteban López Calderón, durante el acto solemne de homenaje a la bandera nacional y desfile militar por el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, en la Plaza de Cánovas del Castillo, a 12 de octubre de 2026, en Madrid (España). Los actos comienzan con el izado de bandera y van seguidos del homenaje a los que dieron la vida por el país. Posteriormente, comienzan los desfiles militares aéreos y terrestres. Alrededor de 4.400 integrantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y distintas instituciones públicas civiles participan este año en el desfile presidido por los Reyes. El desfile aéreo ha contado con 50 aeronaves de caza, enseñanza y transporte, además de alrededor de 30 helicópteros. Por tierra han participado unos 144 vehículos y 39 motocicletas, además de unos 300 caballos y cinco perros pertenecientes a distintas unidades. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

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La ministra de Defensa, Margarita Robles, será la 'número 2' de la lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Madrid, encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la agrupación madrileña, cuya Ejecutiva se reúne esta tarde para aprobar la lista que acompañará al presidente del Gobierno en las elecciones del 29 de noviembre.

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