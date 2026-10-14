Los Mossos investigan a 265 personas por riesgo de radicalización yihadista en Cataluña

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Barcelona, 14 oct (EFE).- Los Mossos d’Esquadra investigan o mantienen bajo seguimiento a 265 personas por riesgo de radicalización violenta de inspiración yihadista en Cataluña, donde durante los últimos cinco años el cuerpo ha realizado treinta operaciones relacionadas con el terrorismo yihadista.

Así lo ha revelado la consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, en una respuesta parlamentaria por escrito publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Parlament de Cataluña, en la que ha actualizado los datos relativos a la presencia y evolución del fenómeno en la comunidad.

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La consellera ha reconocido que la radicalización violenta de inspiración yihadista en Cataluña se considera un “fenómeno existente” que es objeto de “monitorización, análisis y seguimiento continuados” por parte de los organismos competentes en materia de seguridad, prevención e inteligencia estratégica.

Su abordaje, ha detallado, se lleva a cabo desde una “perspectiva integral” que combina la prevención, la detección precoz, la coordinación institucional y la protección de los derechos y libertades de la ciudadanía, enmarcada en el contexto europeo y estatal de amenaza terrorista.

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Esta evaluación y seguimiento tienen en cuenta la evolución de los procesos de radicalización violenta, especialmente aquellos vinculados a la propaganda digital, los entornos virtuales de socialización, las dinámicas de autoradicalización y los procesos individuales o de pequeños grupos, ha señalado.

La Dirección General de la Policía catalana, ha subrayado Parlon, rechaza en este ámbito “generalizaciones, estigmatizaciones o asociaciones indebidas” de determinadas religiones a amenazas por seguridad.

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“El elemento relevante desde la perspectiva de la seguridad pública no es la adscripción religiosa, sino la adopción de planteamientos extremistas que pueden conducir a la justificación, promoción o ejercicio de la violencia con fines ideológicos”, ha remarcado.

En este sentido, la valoración y calificación de los hechos delictivos basados en posibles motivaciones ideológicas por parte del cuerpo se lleva a cabo de acuerdo con los criterios jurídicos establecidos por el ordenamiento vigente y en base a los indicios y pruebas obtenidas en el marco de las investigaciones policiales. EFE

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