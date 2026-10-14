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Los funcionarios de prisiones serán reconocidos como agentes de autoridad desde el jueves

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Madrid, 14 oct (EFE).- El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la reforma de la Ley General Penitenciaria que reconoce a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, una histórica demanda del colectivo que entrará en vigor este jueves.

El pleno del Senado aprobó el pasado 30 de septiembre la condición de agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones por una amplia mayoría, tras un acuerdo alcanzado entre el PP y el PSOE.

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Tras cuatro intentos fallidos en los últimos ocho años, una amplia mayoría parlamentaria aprobó la modificación del artículo 80 de la Ley General Penitenciaria de 1979 que aumenta las garantías jurídicas de los trabajadores penitenciarios, tanto de sus funcionarios como del personal laboral.

Con esta reforma se modifican dos apartados del artículo 80 de la ley y se añaden otros tres, de forma que, al reconocer a los funcionarios como agentes de la autoridad, se añade protección jurídica a sus actuaciones.

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Así, su testimonio tendrá valor probatorio preferente en los procedimientos judiciales frente a las agresiones, se endurecen las penas para aquellos internos que cometan atentado contra la autoridad y se incluye el derecho a indemnización por daños personales o materiales sufridos en el ejercicio de sus funciones.

Como agentes de la autoridad, y en caso de ingresar en prisión, estos funcionarios serán separados del resto de reclusos en los centros penitenciarios y en los traslados, y tanto estos trabajadores como el personal laboral recibirán formación específica teórica y práctica obligatoria. EFE

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