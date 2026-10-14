Lori Meyers presenta su nuevo álbum, 'Disonancia', que contará con una gira en 2027

Guardar

Andrea Gallego Rodríguez

Madrid, 14 oct (EFE).- La banda Lori Meyers publicará su nuevo álbum de estudio, 'Disonancia', este viernes, que contará con una gira por salas en 2027 en varias ciudades para que los fans disfruten del disco de una "manera más íntima", aseguran sus miembros a EFE.

PUBLICIDAD

"La última gira de salas fue con (el álbum) 'Impronta' (2013) o, incluso antes, con 'Cuando el destino nos alcance' (2010), o sea, puede hacer 15 años que no hacemos algo así", indica Alejandro Méndez, guitarrista del grupo.

Han pasado cinco años desde su último disco, 'Espacios infinitos' (2021), pero desde la banda achacan el intervalo entre sus álbumes al tiempo que dedican actuando en festivales, sumado al de composición de los temas, que en realidad "están hechos desde hace muy poco".

PUBLICIDAD

"Los 'loris' somos un grupo muy de festival, entonces nos tiramos jornadas de a lo mejor de dos o tres años con una gira", señala el cantante principal del grupo Noni López.

Su título 'Disonancia' representa la diferencia que hay entre lo que uno piensa y cómo se comporta realmente, un aspecto "muy psicológico" y, a la vez, un concepto musical que se refiere a la combinación de sonidos que genera una sensación de tensión o inestabilidad.

PUBLICIDAD

Respecto al proceso de creación, la diferencia principal con el disco anterior reside en que la "composición y la grabación han ido de la mano" y en que se ha creado "sobre la marcha", añade Méndez.

Los fans ya han podido disfrutar de cuatro de las diez canciones que lo componen - 'Dictadura', 'Tus amigos', 'Malafollá' y 'En lo total'-, mientras que el resto de temas que les esperan son "más raros y experimentales", al salir del entorno del rock para hacer otro tipo de cosas.

PUBLICIDAD

"Yo creo que ahí es donde está el secreto del disco", apunta López.

'Malafollá' -un término muy utilizado en Granada, de donde procede la banda- fue seleccionada para publicarse con antelación porque era una canción que consideraban que necesitaban "sacar ya y vomitar" y descargar todo lo que tenían que decir.

PUBLICIDAD

López explica que esa es una de las historias de las tres que se encuentran detrás del tema. La otra, se niega a contarla a la prensa y, la última, se basa en la relación que el cantante tiene con un amigo con el que se pelea "de coña" y, a la vez, se ríe.

"Me quedé con esa sensación de que haya gente (a la) que el dolor le pone algo", reflexiona López.

Por otro lado, esperan que quienes les escuchan no se queden solo con estas canciones y puedan explorar el disco en su totalidad.

"Lo que es verdaderamente una pena es que luego solamente los 'singles' sean lo que se exponga de un disco hoy en día y no el concepto del disco entero", lamenta el baterista del grupo, Alfredo Núñez. "La pena es esa, que haya canciones que no nacen muertas, pero casi".

PUBLICIDAD

Al preguntar con qué mensaje les gustaría que se quedaran sus seguidores al oír el disco, López es tajante: "Si escuchan ese y luego quieren que hagamos otro, eso es muy buena señal". EFE

(Foto)