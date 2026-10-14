La ministra Isabel Rodríguez liderará la listas del PSOE al Congreso por Ciudad Real

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Ciudad Real, 14 oct (EFE).- La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, encabezará la candidatura del PSOE al Congreso de los Diputados por Ciudad Real, mientras que la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, liderará la lista al Senado, según ha anunciado este miércoles el secretario provincial de los socialistas, José Manuel Caballero.

Caballero ha dicho a los periodistas que la Ejecutiva Provincial del PSOE ha aprobado las propuestas de candidaturas trasladadas por las agrupaciones locales, en unas listas que, ha añadido, buscan combinar experiencia política, representación municipal y vinculación con el territorio.

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Ha destacado que la candidatura al Congreso estará encabezada por Rodríguez, a quien ha reconocido su arraigo en Puertollano y en el conjunto de la provincia, así como el trabajo desarrollado al frente del Ministerio de Vivienda, una de las materias que ha calificado como más complejas de la legislatura.

El segundo puesto lo ocupará el alcalde de Manzanares, Julián Nieva, que pasa de encabezar la candidatura al Senado a optar a un escaño en el Congreso, mientras que la lista a la Cámara Alta estará encabezada por Rosa Melchor, a quien Caballero ha definido como una representante de los valores del socialismo en el ámbito local. EFE.

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