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La compañía nacional de danza de Noruega presenta por primera vez en España 'How Romantic'

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Barcelona, 14 oct (EFE).- La compañía nacional de danza de Noruega presentará por primera vez en España los días 16, 17 y 18 de octubre su obra, 'How Romantic', inspirada en los maratones de baile de la Gran Depresión, en una pieza dirigida por la coreógrafa Katerina Andreou.

El estreno de esta coreografía es posible gracias a la colaboración entre el Mercat de les Flors y el Flaix de Tardor–BCN del Festival Temporada Alta, según han explicado este miércoles en rueda de prensa sus responsables.

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'How Romantic', que ocupará la sala MAC del Mercat de les Flors en los próximos días, parte de una mirada "profundamente irónica sobre cómo convertimos las luchas de la vida en espectáculo, tanto a través de los grandes gestos como de los detalles más pequeños".

La griega establecida en Francia Katerina Andreou toma como referencia los maratones de baile de la Gran Depresión en los Estados Unidos, unas competiciones de resistencia en las que los participantes bailaban durante horas o días para construir una coreografía "intensa e implacable en la que no había ni ganadores ni perdedores".

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Los catorce intérpretes de Carte Blanche -la compañía nacional de danza contemporánea de Noruega, fundada en 1989 y con sede en Bergen- avanzan en la obra "en parejas, en solitario o como un rebaño, negociando constantemente su lugar a través del movimiento y el sonido".

Los bailarines se empujan o se alientan en una "combinación de abandono y disciplina rigurosa", lo que convierte esta pieza en una "colisión entre el orden y el caos, una búsqueda febril de alguna cosa real". EFE

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