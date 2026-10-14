Infografías del miércoles 14 de octubre

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ESPAÑA INFLACIÓN - El índice de precios de consumo (IPC) se disparó seis décimas en septiembre, hasta el 4,9 % interanual, la tasa más alta desde febrero de 2023, por la subida de los carburantes y combustibles, que se encarecieron un 27,7 %, en un contexto de 'shock' energético derivado de la guerra en Irán.

CIS BARÓMETRO - El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) da a conocer su barómetro de octubre, el primero desde la convocatoria de las elecciones del 29 de noviembre, y que permitirá conocer cuál es su estimación de voto para las principales fuerzas políticas en plena precampaña.

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VIVIENDA ALQUILER - Los alquileres que se revisen en septiembre podrán subir un 2,54 %, el porcentaje más elevado desde que empezó a elaborarse este indicador en noviembre de 2024, según el índice de referencia publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

EEUU INFLACIÓN.- La Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense publica los datos del índice de precios al consumo (IPC) de septiembre.

RESERVA AGUA - El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico actualiza como cada miércoles los datos correspondientes a la reserva hídrica en los embalses españoles.

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EFE

jlo/ros