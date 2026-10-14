Hoy es noticia en España (17:30 horas)

ELECCIONES GENERALES
Margarita Robles será la número dos de la lista del PSOE por Madrid tras Pedro Sánchez
PUBLICIDAD
- El PSOE comienza a colocar en sus listas para el 29N a los ministros de Sánchez
Colau se muestra dispuesta a no ser candidata y cambiar el nombre de Frente Amplio para integrar a Podemos
- Podemos se abre a pactar con Frente Amplio sin renunciar al liderazgo de Irene Montero, única candidata en sus primarias
- IU apuesta por Toni Valero como candidato para el 29N tras ganar las primarias del partido
Abascal llama a Vox a ser ambicioso y buscar la mayoría el 29N: "Nada está escrito"
Míriam González anuncia que Democracia21 y Ciudadanos concurren juntos a las elecciones
ELECCIONES ENCUESTAS
El CIS da vencedor al PSOE con 12 puntos sobre el PP tras el desahucio de Maricarmen
- El PP acusa al Gobierno de "malversación" por su "manipulación" del CIS
El PSC ganaría el 29N en Cataluña, ERC sería segunda y Comuns y Junts caen, según el CEO
REYES MELILLA
Los reyes se comprometen con Melilla "y su futuro" en un mensaje en el libro de la ciudad
Imbroda agradece a los reyes su visita: "Hoy comienza una nueva Melilla, nos da confianza"
ESPAÑA MARRUECOS
Bolaños desvincula la entrada de buques marroquíes en Ceuta con la llegada de migrantes
Feijóo pide que Sánchez comparezca en la Diputación Permanente por los buques marroquíes
LEY AMNISTÍA
El Tribunal de Cuentas absuelve a Puigdemont y 34 cargos del procés al aplicar la amnistía
EDUCACIÓN HUELGA
Arranca la huelga indefinida de la educación en Madrid con piquetes, cargas y cinco detenidos
- El Gobierno pide a la policía que investigue su actuación en la huelga en la Complutense
- La Comunidad de Madrid cifra en un 44 % el seguimiento del primer día de huelga educativa
LEY NIETOS
El Gobierno avisa de que ciudadanos que ya votaron por la ley de nietos no podrán ahora
CLAVES | Las vías de los afectados por la ley de nietos para recuperar su derecho a voto el 29-N. Rafael Martínez
CASO LEIRE
La división en el CGPJ impide sacar una declaración de apoyo a la jueza de David Sánchez
Ponen protección a la jueza Biedma tras denunciar vigilancias y maniobras en su contra
CASO KOLDO
El Supremo rechaza el incidente de nulidad de Ábalos y abre la puerta a acudir al TC
ALCALDE ALGECIRAS
PP y Vox firman la moción de censura contra el alcalde de Algeciras
ETA PRESOS
El Gobierno vasco vuelve a conceder el tercer grado al exjefe militar de ETA Olarra Guridi
ESPAÑA INFLACIÓN
Los combustibles se disparan casi un 28 % en septiembre y empujan la inflación al 4,9 por ciento
SISTEMA PENSIONES
El Gobierno acusa al PP de querer recortar las pensiones y defiende que son sostenibles
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Once empresas someten sistemas de IA de alto riesgo al primer 'banco de pruebas' español
CINE SITGES
Hugo Ruiz retrata junto a Chino Darín los bajos fondos de la noche madrileña en 'Dante'
TIEMPO LLUVIAS
La Aemet alerta de una dana y de un desplome de las temperaturas para el fin de semana
PENDIENTES
PREMIO SALIOU TRAORÉ
Las Palmas de Gran Canaria - Casa África y la Agencia EFE entregan el Premio Saliou Traoré al mejor trabajo periodístico del año en español sobre África a 'La Provincia 53', un pódcast documental de Onda Cero sobre la historia de la presencia española en el Sáhara Occidental.
PUBLICIDAD
(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)
Y LOS TEMAS DE EFE...
ENTREVISTA | Lori Meyers presenta su nuevo álbum, 'Disonancia', que contará con una gira en 2027
La banda Lori Meyers publicará su nuevo álbum de estudio, 'Disonancia', este viernes, que contará con una gira por salas en 2027 en varias ciudades para que los fans disfruten del disco de una "manera más íntima", aseguran sus miembros a EFE. Andrea Gallego Rodríguez
PUBLICIDAD
AGENDA INFORMATIVA PEDNIENTE A LAS 17:30 HORAS
POLÍTICA
Madrid.- ELECCIONES PODEMOS.- Podemos convoca unas primarias abiertas para elegir cabeza de lista para las próximas elecciones generales, un proceso al que se presenta la número dos de los morados, Irene Montero, y al que invitan a participar a las formaciones de izquierda de Frente Amplio. (Texto)
PUBLICIDAD
18:00h.- Zaragoza.- ELECCIONES PSOE.- El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en un acto de su partido en Zaragoza junto a la secretaria general de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría. Hotel Iberus. Paseo de los Puentes, 2. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)
SOCIEDAD
18:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN HUELGA - Manifestación convocada por el comité de huelga en la enseñanza pública no universitaria de la Comunidad de Madrid. De Atocha a Sol. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)
PUBLICIDAD
19:30h (18:30h.local).- Las Palmas de Gran Canaria.- PREMIO SALIOU TRAORÉ.- Casa África y la Agencia EFE entregan el Premio Saliou Traoré al mejor trabajo periodístico del año en español sobre África a 'La Provincia 53', un pódcast documental de Onda Cero sobre la historia de la presencia española en el Sáhara Occidental. Casa África. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)
CULTURA Y TENDENCIAS
18:00h.- València.- ACADEMIA VALENCIANO.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, asiste a la apertura del curso de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, en el Monasterio de San Miguel de los Reyes. A las 19:00h asiste a la 3ª edición premios 'Mujeres tenían que SER', de Radio Valencia Cadena SER, en la Rambleta.
PUBLICIDAD
20:00h.- Cádiz.- TEATRO IBEROAMERICANO.- 'La reina brava', de la compañía gaditana Las Niñas de Cádiz, inaugura la 41 edición del Festival de Teatro Iberoamericano de Cádiz (FIT), que se celebrará hasta el día 24. Gran Teatro Falla. (Texto) (Foto)
slp
EFE
Redacción EFE Nacional (34)91 346 71 86
Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.
En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD