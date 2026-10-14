Hoy es noticia en España (17:30 horas)

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ELECCIONES GENERALES

Margarita Robles será la número dos de la lista del PSOE por Madrid tras Pedro Sánchez

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- El PSOE comienza a colocar en sus listas para el 29N a los ministros de Sánchez

Colau se muestra dispuesta a no ser candidata y cambiar el nombre de Frente Amplio para integrar a Podemos

- Podemos se abre a pactar con Frente Amplio sin renunciar al liderazgo de Irene Montero, única candidata en sus primarias

- IU apuesta por Toni Valero como candidato para el 29N tras ganar las primarias del partido

Abascal llama a Vox a ser ambicioso y buscar la mayoría el 29N: "Nada está escrito"

Míriam González anuncia que Democracia21 y Ciudadanos concurren juntos a las elecciones

ELECCIONES ENCUESTAS

El CIS da vencedor al PSOE con 12 puntos sobre el PP tras el desahucio de Maricarmen

- El PP acusa al Gobierno de "malversación" por su "manipulación" del CIS

El PSC ganaría el 29N en Cataluña, ERC sería segunda y Comuns y Junts caen, según el CEO

REYES MELILLA

Los reyes se comprometen con Melilla "y su futuro" en un mensaje en el libro de la ciudad

Imbroda agradece a los reyes su visita: "Hoy comienza una nueva Melilla, nos da confianza"

ESPAÑA MARRUECOS

Bolaños desvincula la entrada de buques marroquíes en Ceuta con la llegada de migrantes

Feijóo pide que Sánchez comparezca en la Diputación Permanente por los buques marroquíes

LEY AMNISTÍA

El Tribunal de Cuentas absuelve a Puigdemont y 34 cargos del procés al aplicar la amnistía

EDUCACIÓN HUELGA

Arranca la huelga indefinida de la educación en Madrid con piquetes, cargas y cinco detenidos

- El Gobierno pide a la policía que investigue su actuación en la huelga en la Complutense

- La Comunidad de Madrid cifra en un 44 % el seguimiento del primer día de huelga educativa

LEY NIETOS

El Gobierno avisa de que ciudadanos que ya votaron por la ley de nietos no podrán ahora

CLAVES | Las vías de los afectados por la ley de nietos para recuperar su derecho a voto el 29-N. Rafael Martínez

CASO LEIRE

La división en el CGPJ impide sacar una declaración de apoyo a la jueza de David Sánchez

Ponen protección a la jueza Biedma tras denunciar vigilancias y maniobras en su contra

CASO KOLDO

El Supremo rechaza el incidente de nulidad de Ábalos y abre la puerta a acudir al TC

ALCALDE ALGECIRAS

PP y Vox firman la moción de censura contra el alcalde de Algeciras

ETA PRESOS

El Gobierno vasco vuelve a conceder el tercer grado al exjefe militar de ETA Olarra Guridi

ESPAÑA INFLACIÓN

Los combustibles se disparan casi un 28 % en septiembre y empujan la inflación al 4,9 por ciento

SISTEMA PENSIONES

El Gobierno acusa al PP de querer recortar las pensiones y defiende que son sostenibles

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Once empresas someten sistemas de IA de alto riesgo al primer 'banco de pruebas' español

CINE SITGES

Hugo Ruiz retrata junto a Chino Darín los bajos fondos de la noche madrileña en 'Dante'

TIEMPO LLUVIAS

La Aemet alerta de una dana y de un desplome de las temperaturas para el fin de semana

PENDIENTES

PREMIO SALIOU TRAORÉ

Las Palmas de Gran Canaria - Casa África y la Agencia EFE entregan el Premio Saliou Traoré al mejor trabajo periodístico del año en español sobre África a 'La Provincia 53', un pódcast documental de Onda Cero sobre la historia de la presencia española en el Sáhara Occidental.

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(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

Y LOS TEMAS DE EFE...

ENTREVISTA | Lori Meyers presenta su nuevo álbum, 'Disonancia', que contará con una gira en 2027

La banda Lori Meyers publicará su nuevo álbum de estudio, 'Disonancia', este viernes, que contará con una gira por salas en 2027 en varias ciudades para que los fans disfruten del disco de una "manera más íntima", aseguran sus miembros a EFE. Andrea Gallego Rodríguez

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AGENDA INFORMATIVA PEDNIENTE A LAS 17:30 HORAS

POLÍTICA

Madrid.- ELECCIONES PODEMOS.- Podemos convoca unas primarias abiertas para elegir cabeza de lista para las próximas elecciones generales, un proceso al que se presenta la número dos de los morados, Irene Montero, y al que invitan a participar a las formaciones de izquierda de Frente Amplio. (Texto)

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18:00h.- Zaragoza.- ELECCIONES PSOE.- El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en un acto de su partido en Zaragoza junto a la secretaria general de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría. Hotel Iberus. Paseo de los Puentes, 2. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SOCIEDAD

18:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN HUELGA - Manifestación convocada por el comité de huelga en la enseñanza pública no universitaria de la Comunidad de Madrid. De Atocha a Sol. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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19:30h (18:30h.local).- Las Palmas de Gran Canaria.- PREMIO SALIOU TRAORÉ.- Casa África y la Agencia EFE entregan el Premio Saliou Traoré al mejor trabajo periodístico del año en español sobre África a 'La Provincia 53', un pódcast documental de Onda Cero sobre la historia de la presencia española en el Sáhara Occidental. Casa África. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

CULTURA Y TENDENCIAS

18:00h.- València.- ACADEMIA VALENCIANO.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, asiste a la apertura del curso de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, en el Monasterio de San Miguel de los Reyes. A las 19:00h asiste a la 3ª edición premios 'Mujeres tenían que SER', de Radio Valencia Cadena SER, en la Rambleta.

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20:00h.- Cádiz.- TEATRO IBEROAMERICANO.- 'La reina brava', de la compañía gaditana Las Niñas de Cádiz, inaugura la 41 edición del Festival de Teatro Iberoamericano de Cádiz (FIT), que se celebrará hasta el día 24. Gran Teatro Falla. (Texto) (Foto)

slp

EFE

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