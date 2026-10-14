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Gasperini: "Está claro que el Madrid estaba desesperado y metió a todos los delanteros"

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Roma, 14 oct (EFE).- El entrenador del Roma, Gian Piero Gasperini, lamentó este miércoles que el Real Madrid, que remontó con tres goles en los últimos siete minutos (3-4), marcara de una forma "tan fácil" y afirmó que su rival estaba "desesperado" y metió "a todos los delanteros que tenía".

"Sin duda, teníamos muchos espacios para atacar a campo abierto. Está claro que ellos estaban desesperados y metieron a todos los delanteros que tenían, lanzándolos al ataque", dijo Gasperini en rueda de prensa después del partido.

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"El Real Madrid, en ese momento, sólo tenía esa arma; no tenía otras alternativas. Ellos lo hicieron bien, aunque nos duela. No se puede hacer mucho más cuando consiguen hacerlo de esa manera, así que hay que reconocer que estuvieron acertados", añadió.

El técnico italiano reveló que lo que más le molestó fue que su rival marcara los goles de una manera "demasiado fácil" ya que pilló al conjunto romano "totalmente pasivo" cuando estaba 3-1 arriba en el marcador en el minuto 83. "Eso es lo que realmente fastidia", manifestó.

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"Nosotros podríamos haberlo hecho mejor, porque en la primera parte también concedimos bastantes córneres y nos defendimos bien, sin que hubiera peligro en ningún momento. En esa fase, además de las tres ocasiones, hubo una cuarta en la que el balón salió a apenas dos centímetros", agregó.

"Existe el riesgo real de borrar todo lo que ha sido este partido y quedarse únicamente con los últimos siete minutos. Yo no puedo hacer eso, aunque está claro que también es cierto que los partidos hay que saber llevarlos hasta el final", subrayó.

Gasperini, que reconoció que el año pasado el equipo ya sufría en este tipo de situaciones, recalcó que les faltó "algo de personalidad".

"También entender que estábamos en el momento decisivo del partido. Había que saber resistir y mantener la ventaja, también con contundencia. Aunque no es muy habitual ver que un partido termine así, de esta manera, también tenemos que tener la fortaleza para observar el resto del encuentro, volver a partir de lo que hicimos bien", analizó.

"Sin embargo, los goles llegaron a raíz de esa jugada concreta. Hay que reconocerles el mérito, aunque nosotros nos vamos decepcionados por cómo terminó el partido. Por lo demás, estuvimos sin duda a la altura y diría que fuimos muy superiores a ellos", concluyó. EFE

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