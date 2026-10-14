FundéuRAE: “micromecenazgo”, alternativa a “crowdfunding”

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Madrid, 14 oct (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, indica que “micromecenazgo” es una alternativa preferible al término inglés “crowdfunding”, que se refiere al mecanismo de financiación de proyectos por medio de pequeñas aportaciones económicas de una gran cantidad de personas.

Es muy habitual encontrar en los medios frases como “La Junta aprueba un decreto de ayudas para impulsar proyectos empresariales mediante campañas de crowdfunding”, “El escritor es una máquina de hacer dinero y su último crowdfunding demuestra hasta dónde está el público dispuesto a llegar por él” o “El párroco lanza una campaña de crowdfunding para reparar el tejado de la iglesia”.

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En la lengua general, el anglicismo “crowdfunding” puede sustituirse por la palabra española “micromecenazgo”, según recoge el diccionario académico, pues este término ya tiene el sentido de ‘financiación de un proyecto mediante la participación de un gran número de personas que contribuyen con aportaciones relativamente pequeñas de dinero’.

De acuerdo con el “Diccionario panhispánico de dudas”, además de esta opción, también son válidas otras como “(micro)financiación colectiva” o “suscripción popular”, con un significado similar, que pueden emplearse en función del contexto.

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Así, en los casos anteriores habría sido preferible escribir “La Junta aprueba un decreto de ayudas para impulsar proyectos empresariales mediante campañas de micromecenazgo”, “El escritor es una máquina de hacer dinero y su último micromecenazgo demuestra hasta dónde está el público dispuesto a llegar por él” y “El párroco lanza una campaña de micromecenazgo para reparar el tejado de la iglesia”.

Si se desea usar la palabra inglesa, esta debe destacarse en cursiva (o entrecomillada, si no se dispone de este tipo de letra).

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

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