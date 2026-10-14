El precio de las hortalizas cultivadas se dispara un 17,3 % en septiembre

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Madrid, 14 oct (EFE).- El precio de las hortalizas cultivadas (tomate, pepino, calabacín, calabaza, berenjenas o pimientos) se dispararon en septiembre un 17,3 % respecto al mismo mes del año pasado, según los datos del índice de precios de consumo (IPC) publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El grupo de alimentación y bebidas no alcohólicas subió el 2,7 % interanual, aunque hay diferencias pronunciadas entre sus componentes.

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Los huevos vuelven a liderar las subidas (12,3 %), por delante delas legumbres y hortalizas frescas, 9,8 %, las frutas frescas, 9,6 %, la carne de vacuno y ovino, 7,9 y 6,3 %, respectivamente, el pescado fresco y congelado, 4,5 %, y los aceites y grasas, 2,3 %.

Por el contrario, se abarataron frente a septiembre del año pasado el azúcar (2,9 %), el café, cacao e infusiones (2,2 %), la carne de porcino (1,6 %) y la leche (0,3 %).

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En un análisis más pormenorizado por subclases de alimentos destaca, más allá de las hortalizas cultivadas, la inflación de un 8 % anual en las hortalizas de hoja (lechuga, alcachofas o espinacas).

Las bayas frescas -todo tipo de frutos rojos, entre ellos las fresas, según el INE- eran en septiembre un 47,4 % más caras que hace un año, mientras los cítricos frescos han sufrido una inflación del 15,1 %.

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Las bebidas alcohólicas se han encarecido un 0,8 % interanual y el agua mineral, los refrescos y zumos, el 2,5 %.

VARIACIÓN IPC RÚBRICAS ALIMENTARIAS SEPTIEMBRE 2026

RÚBRICA

% var mensual

% var

desde enero

% var anual

01. Cereales y derivados

-0,6

-0,7

-0,1

02. Pan

-0,1

0,7

0,9

03. Carne de vacuno

-0,1

2,0

7,9

04. Carne de ovino

1,4

0,9

6,3

05. Carne de porcino

0,0

-1,2

-1,6

06. Carne de ave

0,7

0,7

1,4

07. Otras carnes

0,0

1,0

2,3

08. Pescado fresco y congelado

0,4

1,4

4,5

09. Crustáceos, moluscos y preparados de pescado

-0,4

2,6

2,7

10. Huevos

0,0

-0,9

12,3

11. Leche

-0,3

-1,1

-0,3

12. Productos lácteos

-0,2

-0,6

0,7

13. Aceites y grasas

-2,0

-2,8

2,3

14. Frutas frescas

-0,7

1,7

9,6

15. Frutas en conserva y frutos secos

0,0

-0,5

0,4

16. Legumbres y hortalizas frescas

8,7

7,1

9,8

17. Preparados de legumbres y hortalizas

-0,4

0,7

0,8

18. Patatas y sus preparados

-0,3

2,9

2,2

19. Café, cacao e infusiones

-0,8

-2,9

-2,2

20. Azúcar

0,3

-3,7

-2,9

21. Otros preparados alimenticios

-0,4

0,1

1,0

22. Agua mineral, refrescos y zumos

0,6

1,3

2,5

23. Bebidas alcohólicas

0,4

2,5

0,8

24. Tabaco

0,0

1,4

4,4

EFEAGRO

jjr/lrs/apc