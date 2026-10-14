El Mundial comienza en Buenos Aires con España y Euskadi en equipos separados

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Buenos Aires, 14 oct (EFE).- El XX Mundial de Pelota Vasca comenzará este jueves en Buenos Aires y se extenderá hasta el 24 de octubre con la novedad de la primera participación de Euskadi con un equipo propio en la máxima competición internacional de este deporte.

La capital argentina ofrecerá tres sedes para la mayoría de las nueve disciplinas masculinas y femeninas del torneo, con una subsede emplazada en la ciudad de Colonia del Sacramento, en Uruguay, dedicada a los partidos de cesta punta.

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Buenos Aires verá acción de 'frontball', frontenis, mano individual y parejas, pala corta, paleta cuero, paleta goma, pelota adaptada y xare en los trinquetes y frontones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) y los clubes Ciudad de Buenos Aires y Banco Provincia.

En Colonia la cesta punta se jugará jugará en el recientemente remodelado Frontón Real de San Carlos, de 54 metros.

Francia buscará aprovechar la incorporación de Euskadi para alzarse con mayor cantidad de primeros puestos, mientras que España apunta a mantener su habitual liderazgo.

La participación europea se completa además con una delegación de Portugal.

De América habrá representación de Argentina, Uruguay, Estados Unidos, México, Cuba, Costa Rica, Venezuela, Perú, Brasil, Chile y Paraguay, lo que eleva a 15 la cifra total de participantes.

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El anterior campeonato del mundo se disputó en octubre de 2022 en Biarritz (Francia), en el que España fue líder del medallero con 20 metales (nueve oros, nueve platas y dos bronces), Francia fue segunda con 16, cinco de ellos de oro-, y México acabó tercero con diez preseas.

El partido inaugural, que protagonizarán los equipos femeninos de pelota goma de España y Euskadi, se jugará este jueves a las 14.00 horas (17.00 GMT),.

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Este marcará el hito de ser el primer encuentro oficial en un Mundial de una selección absoluta vasca, tras la aprobación en 2024 en la Asamblea General de la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) de la participación de la selección de Euskadi diferenciada de la española.

El equipo español contará con 58 pelotaris, entre los que hay algunos vascos, que jugarán en todas las modalidades salvo pelota adaptada, mientras que Euskadi contará con 41 representantes.

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España y Euskadi se volverán a enfrentar el vienes en cesta punta masculina en Colonia y el domingo en cesta punta femenina, xare y pala corta, el lunes en cesta punta individual masculina y en paleta cuero, el martes en frontball femenino y mano individual y en parejas y el miércoles, último día de acción en la fase clasificatoria, en cesta punta individual.

A partir del mismo miércoles y hasta el sábado 24, todas las disciplinas tendrán partidos de semifinales, finales y enfrentamientos por el tercer puesto.

España y Euskadi ya habían competido por separado en el Mundial sub-23 disputado en 2025 en la ciudad argentina de Venado Tuerto, producto del cambio en la FIPV que a su vez se enmarcó en la reforma de la Ley del Deporte de España aprobada en 2022, que permite a las federaciones autonómicas participar en el ámbito internacional en disciplinas con arraigo histórico y social, como la pelota vasca. EFE

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