El Baskonia destituye a Galbiati

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Vitoria, 14 oct (EFE).- El Kosner Baskonia anunció este miércoles la destitución del entrenador Paolo Galbiati, tras la derrota del martes en la Euroliga ante el Dubái que ha colocado en un 1-4 su balance victorias/derrotas, aunque en la Liga Endesa lleva un pleno de triunfos (3-0).

Galbiati ha durado una temporada en Vitoria, más el inicio de ésta. Ha dirigido al equipo en un total de 87 partidos, 43 en Euroliga, 40 en Liga Endesa y 4 entre Supercopa y Copa del Rey.

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El italiano fue el entrenador del equipo que conquistó su séptima Copa en febrero pasado, la edición de 2026 disputada en el Roig Arena.

El club anunció en una nota de prensa la desvinculación y agradeció a Galbiati “su labor durante su etapa en la entidad”.

“El club ha comunicado al técnico en el día de hoy la decisión de rescindir su contrato y dejar de estar al frente del banquillo azulgrana”, señaló.

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Tras la marcha de Galbiati, el principal favorito para hacerse con el banquillo del Baskonia es un viejo conocido en Vitoria, el croata Velimir Perasovic, actualmente sin equipo.

Perasovic ya sonó en verano, cuando los rumores situaban a Galbiati en la órbita del Barcelona, aunque finalmente se quedó en Vitoria

Su marcha se anunció horas después de que el Baskonia se desprendiera del escolta Markus Howard, el mejor pagado el equipo.

EFE

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