Cinco detenidos en Vitoria vinculados al grupo violento juvenil '015'

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Vitoria, 14 oct (EFE).- Cinco personas supuestamente vinculadas con el grupo violento juvenil '015' han sido detenidas en Vitoria por la Guardia Civil acusadas de varios delitos, entre ellos los de pertenencia a grupo criminal, robo con violencia e intimidación, contra la salud pública y tenencia ilícita de armas.

La Guardia Civil ha informado en un comunicado de que este grupo surgió en la capital vasca por imitación de otros grupos como 'Blood' y 'Trinitario', asentados en diversas partes del territorio nacional que la Benemérita ya había desarticulado previamente en la provincia.

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Se han realizado dos registros en los domicilios de los supuestos miembros más destacados del grupo y otro en un trastero, donde los agentes se han incautado de diverso material.

La Guardia Civil desarticuló en Álava entre los años 2021 y 2025 dos grupos similares, también presentes en otras partes del territorio nacional.

La intervención de 2021 fue la primera ocasión en la que se detectó el asentamiento de un grupo violento juvenil en la capital alavesa. Forman parte de una matriz asentada de forma estable en España "conformada por multitud de bloques con una estructura definida, normas de comportamiento específicas, disciplina interna, una dura doctrina y una jerarquía con rangos claramente marcados".

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Según las investigaciones, la aparición de estos grupos responde a la tendencia de expansión de estas organizaciones por todo el territorio nacional, con el fin de ampliar su control territorial y, con él "su poder y capacidad delictiva".

Estos grupos ya desarticulados, añade la Guardia Civil, se identifican mediante colores propios en pañuelos, gorras, cordones o collares de cuentas, símbolos y números, señas con las manos, tatuajes, grafitis para marcar territorio, una jerga y apodos internos y una fuerte presencia en redes sociales "donde exhiben armas, agresiones o música dirigida a rivales".

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Según el comunicado de la Benemérita, este tipo de grupos suelen caracterizarse por el uso de la violencia y por la instrumentalización de menores "a quienes captan para cometer delitos aprovechando su menor responsabilidad penal" y estos hechos generan "una gran alarma social" en los barrios o localidades donde se asientan.

Esta operación en Vitoria se enmarca dentro del Plan de Actuación y Coordinación Policial contra Grupos Violentos de Carácter Juvenil cuyo fin es la prevención para mitigar su impacto y mejorar las protección de las víctimas más vulnerables, especialmente los menores.

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La investigación que ha derivado en la detención de estas cinco personas en Vitoria ha sido dirigida y coordinada por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la capital alavesa. EFE