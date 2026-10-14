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Vigo, 14 oct (EFE).- El internacional español Borja Iglesias sufre una lesión en el tríceps sural izquierdo que le impedirá, además del partido europeo de mañana contra el Juventus, jugar el próximo domingo contra el Deportivo Alavés en Balaídos.

Los servicios médicos del Celta informaron de que el delantero se someterá a pruebas de imagen para conocer el tiempo que deberá de permanecer de baja, aunque estiman que no será inferior a las dos semanas.

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Desde que se proclamó campeón del mundo con España, Borja Iglesias viene acumulando lesiones musculares en el sóleo de su pierna izquierda. La primera fue el pasado 25 de agosto, cuando sufrió una rotura miofascial que le obligó a perderse los primeros partidos de Liga.

Dos semanas después, el 7 de septiembre, el delantero celeste disfrutó de sus primeros minutos en Getafe, pero en la siguiente jornada de Liga volvió a quedarse fuera de la convocatoria de Claudio Giráldez al recaer de su lesión.

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Sin minutos ante el Málaga en Balaídos, Borja Iglesias reapareció en el debut europeo ante el Omonia en Chipre, donde disputó los últimos 12 minutos del partido. Después disputó 27 minutos ante el Racing y 30 en el primer partido contra el Elche tras el largo parón que vivió la Liga por los compromisos internacionales. EFE

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