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Comienza el primer juicio a Ignacio González por el caso de corrupción Lezo

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Madrid, 13 oct (EFE).- La Audiencia Nacional inicia este martes el primer juicio al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por el caso de corrupción Lezo relacionado con el PP, por el que fue detenido en 2017 y estuvo más de seis meses en prisión provisional.

En este juicio la Fiscalía Anticorrupción pide en sus conclusiones provisionales seis años de prisión para Ignacio González, para un hermano y un cuñado suyos y para otros dos acusados por dos supuestos delitos de cohecho.

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Están acusados de presuntas irregularidades en las adjudicaciones de las obras de un campo de golf en terrenos de la empresa Canal de Isabel II y de un contrato para la gestión y explotación de las instalaciones deportivas de este ente público de la Comunidad de Madrid. EFE

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