Unos 1.700 manifestantes en Barcelona por Ceuta este 12 de octubre, según cifras municipales

12/10/2026 Cabecera de la marcha POLITICA LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

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La Guàrdia Urbana de Barcelona ha cifrado en 1.700 los asistentes este lunes a mediodía a la manifestación 'Catalunya con Ceuta. Una misma España' por el 12 de octubre, según fuentes del Ayuntamiento de Barcelona consultadas por Europa Press.

La manifestación, convocada por Unidos por Ceuta, Espanya i Catalans, Catalunya Suma, S'ha Acabat e Impulso Ciudadano, ha comenzado poco después de las 12 en el cruce paseo de Gràcia-Provença y ha acabado en el cruce paseo de Gràcia-Gran Via sobre las 13.40.

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Han estado varios dirigentes del PP, entre ellos el presidente en Catalunya, Alejandro Fernández; el diputado del Congreso Nacho Martín Blanco; la portavoz en el Parlament, Lorena Roldán, y el líder en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera.

Además han asistido concejales en el Ayuntamiento de Barcelona y diputados del Parlament, y el partido ha colocado una carpa en la que se han recogido firmas en apoyo a Ceuta.

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También han participado miembros de Vox, como el portavoz en el Parlament, Joan Garriga, y, por otra parte, quien fue el líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, cuyo partido ha recogido firmas para que la formación pueda presentarse a las elecciones del 29N.

Han asistido miembros de Núcleo Nacional, que se han concentrado al inicio de la protesta, y que durante la marcha han gritado proclamas como 'España cristiana y no musulmana' y han criticado a la prensa.

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LA VIVIENDA, UNA "BOMBA DE HUMO"

El portavoz de Unidos por Ceuta, Hugo Escarpa, ha lamentado que la manifestación haya tenido que acabar en el cruce con Gran Via por la ocupación "ilegal" de plaza Catalunya, ha dicho en referencia a la acampada de hace días en favor de la vivienda.

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Escarpa ha criticado al Gobierno alegando que las protestas por la vivienda son una "bomba de humo" para intentar desviar la atención sobre Ceuta.

VIDAL-QUADRAS

Tras la lectura de un manifiesto de las entidades organizadoras en favor de Ceuta, Alejo Vidal-Quadras ha tomado la palabra y ha reiterado que Ceuta ha sido, es y será siempre española.

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Lo ha repetido tres veces para que para que lo escuche --ha dicho-- el sultán de Rabat y el "aspirante a sultán, que habita, aunque ya le queda poco, en la Moncloa", en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Vidal-Quadras ve a Catalunya "en trayectoria descendente desde que ha caído en manos de los que han reemplazado sus características tradicionales" por la exclusión, la mediocridad, el rencor y el fanatismo, según él, y cree que han sustituido su relevancia por un repliegue, además de sufrir los efectos de lo que ha calificado como separatismo golpista.

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Sobre la celebración de la Hispanidad, ha asegurado que España nunca tuvo colonias al otro lado del Atlántico, a diferencia de otros países europeos que nunca se mezclaron con los pueblos originarios: "Las acusaciones extemporáneas, exigiendo que pidamos perdón por sucesos acaecidos hace 5 siglos, no tiene más fundamento que la demagogia más burda y el electoralismo más barato".

ESPAÑA "EN MANOS DE SUS ENEMIGOS"

Sobre la gestión de Sánchez, ha dicho que "ninguna nación puede sobrevivir si su gobierno está en manos de sus enemigos: exteriores e interiores" y que esta es la desgracia de España, por lo que la oposición debería poner en marcha el procedimiento por traición, según él.

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Vidal-Quadras ha añadido que España tendrá la oportunidad de cerrar una "época oscura" en las elecciones generales y ha instado a los asistentes a no fallar.

GRITOS CONTRA SÁNCHEZ

Finalmente, el empresario Josep Bou ha dicho que lo ocurrido en Ceuta es un "acto criminal" que supone una ofensa no solo para la ciudad autónoma sino para España entera; que si los militares permanecieron "acuartelados" fue porque no se le dio la orden de salir a proteger la frontera, y ha lamentado el impacto económico de lo que considera una invasión.

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El acto ha acabado con gritos de 'Viva España', insultos a Pedro Sánchez y el himno español.