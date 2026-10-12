Espana agencias

Tráfico intenso en vías de entrada a Madrid y otras comunidades en el regreso del Puente

Guardar

Madrid, 12 oct (EFE).- A pocas horas del cierre de la operación retorno del puente del Pilar, varias vías de entrada a Madrid como la A-1 y la A-6 registran tráfico intenso, así como otras afectadas por varios accidentes ocurridos a media tarde.

En concreto, en Castellón en la AP-7 en Torreblanca en ambos sentidos; en Cantabria, en la carretera 8 entre Laredo y Vizcaya; en Valencia, en la entrada 7 a la altura de Sagunto; en Murcia, en la A-7 en Lorca en sentido Alicante; en Sevilla, en la entrada por la AP-4 entre Los Palacios y Villafranca, y en Huelva en Bollullos Par del Condado sentido Sevilla.

PUBLICIDAD

La entrada a Madrid por la autovía de Burgos registra intensidad circulatoria a la altura de La Cabrera y en la A-6 se registran paradas intermitentes en Torrelodones.

También aumenta el tráfico en la A-6 en Arévalo (Ávila), en Manzanal del Puerto (León), en Toledo en la A-5 a su paso por Oropesa, Otero y Valmojado, en Cuenca a la altura de Honrubia, y en Cantabria en la vía de Reinosa hacia Palencia.

PUBLICIDAD

A medianoche concluye el operativo especial para dar cobertura a los 5,7 millones de desplazamientos que se estima en las carreteras españolas por la festividad del Pilar. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Antonio Banderas interpretará a Hernán Cortés en una superproducción sobre la conquista de México impulsada por la IA

El guionista Nicholas Kazan lleva tres décadas intentando sacar adelante el proyecto, que finalmente verá la luz gracias a dos productoras que defienden una “integración ética” de la IA en el cine

Antonio Banderas interpretará a Hernán Cortés en una superproducción sobre la conquista de México impulsada por la IA

La izquierda alternativa se atasca en un “culebrón turco” a días de cerrar coaliciones: la alianza ERC-Podemos enfurece a los comunes y da peso a Irene Montero en Madrid

El portavoz republicano insiste en que todavía trabaja para unir a las izquierdas, pero el movimiento bloquea todavía más las negociaciones en la capital, donde Emilio Delgado compite con Irene Montero

La izquierda alternativa se atasca en un “culebrón turco” a días de cerrar coaliciones: la alianza ERC-Podemos enfurece a los comunes y da peso a Irene Montero en Madrid

Se acerca el invierno con menos reservas de gas y precios más altos, pero España afronta el frío con ventaja para asegurar el suministro

La capacidad para recibir cargamentos de GNL por barco y la variedad de proveedores da margen de maniobra ante un escenario europeo marcado por la incertidumbre

Se acerca el invierno con menos reservas de gas y precios más altos, pero España afronta el frío con ventaja para asegurar el suministro

Fiesta Nacional por el 12 de octubre, en directo | Felipe VI se muestra “ilusionado” ante su primer viaje a Ceuta y Melilla junto a la Reina

La conmemoración coincide con la precampaña electoral y en la víspera de la visita de los reyes a Ceuta y Melilla

Fiesta Nacional por el 12 de octubre, en directo | Felipe VI se muestra “ilusionado” ante su primer viaje a Ceuta y Melilla junto a la Reina

El fraude en los contratos a tiempo parcial afecta más a las mujeres: 17.203 trabajadoras logran que se reconozca su jornada real

La Inspección regularizó 30.345 empleos con horarios declarados por debajo de las horas efectivamente realizadas durante 2025

El fraude en los contratos a tiempo parcial afecta más a las mujeres: 17.203 trabajadoras logran que se reconozca su jornada real
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La izquierda alternativa se atasca en un “culebrón turco” a días de cerrar coaliciones: la alianza ERC-Podemos enfurece a los comunes y da peso a Irene Montero en Madrid

La izquierda alternativa se atasca en un “culebrón turco” a días de cerrar coaliciones: la alianza ERC-Podemos enfurece a los comunes y da peso a Irene Montero en Madrid

Fiesta Nacional por el 12 de octubre, en directo | Felipe VI se muestra “ilusionado” ante su primer viaje a Ceuta y Melilla junto a la Reina

El Supremo mantiene la suspensión del voto a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ para el 29-N

Gabriel Rufián hará campaña con Irene Montero: ERC incluirá a miembros de Podemos en sus listas de las elecciones del 29-N

Pedro Sánchez vuelve a ser recibido con insultos a su llegada al desfile militar del Día de la Hispanidad

ECONOMÍA

Se acerca el invierno con menos reservas de gas y precios más altos, pero España afronta el frío con ventaja para asegurar el suministro

Se acerca el invierno con menos reservas de gas y precios más altos, pero España afronta el frío con ventaja para asegurar el suministro

El fraude en los contratos a tiempo parcial afecta más a las mujeres: 17.203 trabajadoras logran que se reconozca su jornada real

El mapa de la vivienda en España: dónde hay más primeras residencias, segundas casas y pisos turísticos

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

DEPORTES

La reflexión de Dani Güiza sobre sus inversiones en vivienda: “Lo mejor es invertir en casas. Tengo bastantes, vivo de eso y de lo ahorrado”

La reflexión de Dani Güiza sobre sus inversiones en vivienda: “Lo mejor es invertir en casas. Tengo bastantes, vivo de eso y de lo ahorrado”

La reflexión de Guti sobre la vivienda: “Con mi primer sueldo en el Madrid, le compré un coche y una casa a mis padres”

Sale a la luz la conversión entre Topuria y su hermano tras tirar la toalla en la Casa Blanca: “Ilia, mantén la calma esta ronda. Vas ganando 2-0, hermano”

La intrahistoria del bigote de Carlos Alcaraz: un título y el “moustache team”

Así quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de posiciones de la Fórmula 1