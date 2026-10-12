Tráfico intenso en vías de entrada a Madrid y otras comunidades en el regreso del Puente

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Madrid, 12 oct (EFE).- A pocas horas del cierre de la operación retorno del puente del Pilar, varias vías de entrada a Madrid como la A-1 y la A-6 registran tráfico intenso, así como otras afectadas por varios accidentes ocurridos a media tarde.

En concreto, en Castellón en la AP-7 en Torreblanca en ambos sentidos; en Cantabria, en la carretera 8 entre Laredo y Vizcaya; en Valencia, en la entrada 7 a la altura de Sagunto; en Murcia, en la A-7 en Lorca en sentido Alicante; en Sevilla, en la entrada por la AP-4 entre Los Palacios y Villafranca, y en Huelva en Bollullos Par del Condado sentido Sevilla.

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La entrada a Madrid por la autovía de Burgos registra intensidad circulatoria a la altura de La Cabrera y en la A-6 se registran paradas intermitentes en Torrelodones.

También aumenta el tráfico en la A-6 en Arévalo (Ávila), en Manzanal del Puerto (León), en Toledo en la A-5 a su paso por Oropesa, Otero y Valmojado, en Cuenca a la altura de Honrubia, y en Cantabria en la vía de Reinosa hacia Palencia.

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A medianoche concluye el operativo especial para dar cobertura a los 5,7 millones de desplazamientos que se estima en las carreteras españolas por la festividad del Pilar. EFE