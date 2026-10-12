Sánchez confirma que buques de guerra marroquíes entraron en Ceuta a finales de julio

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Madrid, 12 oct (EFE).- Buques de guerra marroquíes entraron en aguas de Ceuta los días 30 y 31 de julio, coincidiendo con la llegada masiva de migrantes, según ha confirmado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En una conversación informal con periodistas durante la recepción por el día de la Fiesta Nacional, Sánchez ha admitido la información que este lunes adelanta el diario El País, según la cual la Armada envió una fragata para frenar las incursiones de la Marina marroquí en el mar bajo soberanía española.

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Sánchez no ha llegado a explicar por qué entraron esos busques marroquíes, ha dicho que fueron días muy intensos y muy difíciles y ha asegurado que hubo interlocución a alto nivel entre las fuerzas armadas de ambos países.

El País publica que buques de guerra de la armada marroquí estuvieron en aguas de soberanía española cercanas a Ceuta sin autorización coincidiendo con la entrada de migrantes a la ciudad, los pasados 30 y 31 de julio.

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Una incursión que movilizó a un buque español de la acción marítima (RAM), que atracó en Ceuta el lunes 3 de agosto, y que posteriormente Defensa reforzó la zona con la fragata 'Santa María', que luego fue sustituida por la 'Navarra' debido a una avería.

Este periódico señala fuentes que apuntan a que fue una "vulneración intencionada" y que las maniobras marroquíes se prolongaron durante los primeros días de agosto.

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Según las mismas fuentes, la tensión creció durante esos días en aguas españolas y los buques de guerra marroquíes estuvieron a punto de provocar una colisión con las patrulleras españolas.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha preguntado si "hay alguien que dude que no hubo complicidad por parte Marruecos y las autoridades marroquíes" y si "alguien piensa que 80.000 personas o buques de guerra pueden transitar libremente como lo hicieron sin que las autoridades marroquíes lo supieran y lo consintieran".

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Almeida ha zanjado que "eso no lo duda nadie". "Lo que pasa es que ya sabemos que oye, yo una de las cosas del cambio de gobierno que aspiro es a saber qué sabe Marruecos de Sánchez. Y espero que los españoles nos enteremos de qué sabe Marruecos de Sánchez".

Según su criterio, "es más grave lo de los buques de guerra que la entrada de 80.000" personas, aunque "todo forma parte de lo mismo". EFE

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