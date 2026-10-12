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Rafa Marín: “Nos espera un partido bastante difícil, será un encuentro duro”

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Vila-real (Castellón), 12 oct (EFE).- El defensa español del Nápoles Rafa Marín aseguró este lunes que el conjunto italiano afronta con respeto el encuentro ante el Villarreal, al que considera un equipo fuerte, con futbolistas rápidos y capacidad para dominar el juego.

El zaguero advirtió de que será necesario mantener la concentración durante todo el partido, que prevé "difícil y duro".

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“Esperamos un equipo muy fuerte. Ya lo hemos visto y el bloque viene siendo el mismo. Es verdad que tienen jugadores muy rápidos, tanto en defensa como en ataque, y creo que tenemos que estar muy atentos, sobre todo en las jugadas preventivas y en finalizar bien las jugadas”, explicó en la rueda de prensa previa al encuentro.

El central, que regresó al conjunto italiano tras su etapa en el Villarreal, destacó la evolución experimentada durante su paso por el club castellonense y aseguró sentirse preparado para aprovechar esta nueva oportunidad en Nápoles.

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“Estoy muy contento. Cuando volví a Nápoles me tocó un año duro, como he dicho muchas veces. Después, en mi salida al Villarreal, me acogieron con los brazos abiertos y estoy muy agradecido. Mejoré muchísimo, mental y físicamente”, señaló.

Marín afirmó que ha regresado con una mayor madurez y con la intención de ganarse un papel importante en el equipo italiano. “He vuelto a Nápoles un Rafa Marín más maduro, preparado, que quiere dar lo mejor de él y que se siente preparado para estar el máximo tiempo posible aquí”, añadió.

Preguntado por la posibilidad de jugar en una defensa de cuatro o de cinco futbolistas, el defensa restó importancia al sistema empleado por el entrenador y priorizó la continuidad de los buenos resultados.

“Mientras funcionen las cosas, vayamos ganando y lleguen los resultados, creo que es lo menos importante. Como jugador, da igual jugar con defensa de cuatro o de cinco. Lo importante es estar en el campo y seguir así”, apuntó.

El central también analizó la situación del Villarreal en la Liga de Campeones y recordó que, pese a su derrota ante el Borussia Dortmund, el conjunto castellonense dejó buenas sensaciones.

“Yo vi un buen Villarreal, un equipo que jugaba al fútbol, que quería la pelota, que atacaba y que defendía. Creo que mañana nos espera un partido bastante difícil y será un partido duro”, indicó.

Por último, reconoció que ha mantenido contacto con antiguos compañeros tras conocerse el emparejamiento y expresó su confianza en que el Villarreal mejore sus resultados bajo la dirección de su nuevo entrenador.

“Son jugadores buenos, el 'staff' es bueno y creo que llegarán los resultados dentro de poco, pero espero que no sea mañana”, concluyó. EFE

jmg/cta/apa

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